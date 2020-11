Po celém světě se rekordně stupňují fatální útoky žraloků. Co za tím stojí a jak lze snížit riziko napadení?

Dnes zatím neexistuje všeobecně uznaný důvod, který by vyčerpávajícím způsobem vysvětloval zvýšenou aktivitu žraloků.

Jedná studie z roku 2016 například zjistila, že počet incidentů roste v důsledku toho, že ve vodě tráví čas víc lidí, protože populace se v pobřežních městech zvyšuje.

Dalším důvodem může být i to, že se podél některých pobřeží nyní pohybuje mnohem více kořisti, která je pro žraloky klíčová. Mezi ně patří například velryba hrbatá čili keporkak (Megaptera novaeangliae) a lachtan Forsterův (Arctocephalus forsteri).

U některých žraloků mohou hrát roli také klimatické podmínky. To je případ býčích žraloků, kteří mají rádi vyšší teploty, a tak se běžně vyskytují v teplých mělkých vodách podél pobřeží a řek.

Zvýšené riziko nevyprovokovaného kousnutí existuje také po zaplavení, protože žraloci býčí dávají přednost vodám v pobřežní zóně se zvýšenou turbulencí.

Je však nutné přiznat, že riziko nevyprovokovaného kousnutí žraloka je stále výjimečně nízké. Existuje tak mnohem větší pravděpodobnost, že se utopíte, než že vás zabije žralok. Nicméně, nikdy není špatné podniknout některá opatření, která by pomohla ještě více snížit i tak nízké riziko napadení.

Nejdůležitější rady pro bezpečí lidí

Za prvé, je třeba se vyhnout plavání za úsvitu a soumraku nebo během deštivého a větrného počasí.

Lidé, kteří chtějí mít větší klid, si mohou koupit elektrické odstrašovače žraloků. Žraloci mají na svém rypci smyslové orgány nazývané Lorenziniho ampule, které dokážou detekovat velmi slabé elektrické proudy ve vodě. To, co dokáže vyprodukovat odstrašující zařízení, je dostatečně silné na to, aby přimělo žraloky utéct, aniž by jim přitom ublížilo. Je však třeba mít na paměti, že ne každý technický odstrašovač bude skutečně účinný. Záleží to spíše na výrobci nebo druhu útočícího žraloka.

Elektrická zařízení však nejsou jediným způsobem, jak od sebe žraloka odradit. Existují také například chemické odstrašující prostředky založené na nekromonu, což je pach mrtvého žraloka. Nebudou však účinné proti velkým druhům, jako jsou žraloci tygří nebo bílí.

Slibný výsledek přinesl také nedávný výzkum týkající se obohacení potápěčských kostýmů kompozitním materiálem, jako je neopren. Ukázalo se, že lze snížit riziko fyzického traumatu po kousnutí žraloka, což potenciálně snižuje pravděpodobnost úmrtí nebo vážného zranění.