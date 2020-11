V Jerevanu zadrželi účastníky protestní akce proti premiérovi

Policie vytvořila řetěz podél chodníků a nedovolí demonstrantům vyjít na jízdní dráhu. Několik lidí posadili do policejních aut. Demonstranti skandují: „Nikol je zrádce.“

Policejní kordony uzavřely náměstí Republiky, kde stojí sídlo vlády. Počet demonstrantů není velký. Většinou se jedná o příbuzné těch, kdo se nyní pohřešuje.

Zástupci inteligence uspořádali průvod na francouzské velvyslanectví (spolupředsedy Minské skupiny OBSE). Demonstranti mají v úmyslu předat na ambasádu dopis se žádostí o pomoc, uvádí @SputnikArmenia.

Včera takový dopis předali na Velvyslanectví RF.

Opoziční akce začaly v Jerevanu poté, co Pašinjan podepsal dohodu o příměří v Karabachu. Tento dokument, který podepsali také ruský prezident Vladimir Putin a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, zejména předpokládá, že Arménie musí předat regiony Kelbajar, Lačin a Agdam Ázerbájdžánu. Kromě toho jsou podél kontaktní linie a Lačinského koridoru spojujícího Karabach s Arménií rozmístěny ruské mírové síly.

V Baku je dohoda označována za kapitulaci Jerevanu. Alijev zdůraznil, že tento dokument je pro Ázerbájdžán maximálně výhodný, protože vojenská etapa podle něj teď skončila a je možné přejít k politickým otázkám.

Pašinjan naopak prohlásil, že rozhodnutí o míru bylo pro něj těžké, ale umožnilo zachránit to, co by Karabach ztratil.

Dne 27. září se konflikt o Náhorní Karabach znovu rozhořel. Ázerbájdžán prohlásil, že arménské síly ostřelovaly jeho obce na linii dotyku v Náhorním Karabachu a vyhlásily protiofenzívu. Arménie zase obvinila ázerbájdžánskou armádu z útoku na sporné území.

Lídři Ruska, Ázerbájdžánu a Arménie Vladimir Putin, Ilham Alijev a Nikol Pašinjan podepsali 10. listopadu společné prohlášení o úplném zastavení válečných akcí v Náhorním Karabachu. Do regionu byly vyslány ruské mírové síly.