USA zavedly sankce proti čínské firmě. Důvodem je její spolupráce s Venezuelou

Na webových stránkách Ministerstva financí USA byla zveřejněna zpráva o rozšíření sankčního seznamu vůči Venezuele. Nově zavedené sankce se týkají čínské státní společnosti China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC). Tato státní korporace sídlí v Pekingu a podle řady otevřených zdrojů se zabývá exportem produkce v obranné oblasti.

Sankce proti Nord Stream 2

Skupině ukrajinských lobbistů se podařilo ovlivnit proces amerických sankcí proti výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Uvádí to článek v novinách The Wall Street Journal.

Podle deníku se ukrajinští představitelé už čtyři roky snaží přesvědčit administrativu prezidenta Donalda Trumpa a vedoucí představitele Kongresu, aby uvalili sankce, a nyní, když jsou plánována nová omezení, „cítí se na pokraji úspěchu“.

Podle WSJ jde o zaměstnance ukrajinské společnosti Naftogaz Vadima Glamazdina, který dohlíží na interakci společnosti s úřady, a také o Alexandra Charčenka, kterého noviny označují za pracovníka Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Glamazdina podpořil americký lobbista Daniel Vadich, který pracoval v senátním výboru pro zahraniční vztahy, uvádí se v publikaci. Ukrajinci také kontaktovali republikánského senátora Teda Cruze a demokratickou senátorku Ginu Shahinovou.

Glamazdin a Charčenko se pokoušeli najít „zranitelné místo“ v projektu výstavby plynovodu, píše WSJ. K této práci údajně přilákali kyjevská analytická centra a v roce 2018 se rozhodli, že Rusko nemá lodě, které by mohly být použity k pokládce potrubí požadovaného průměru. Poté dospěli k závěru, že největší dopad budou mít sankce vůči společnostem, které vlastní tyto lodě určené k pokládce potrubí. Výsledkem je, že kvůli hrozbě amerických sankcí švýcarská společnost Allseas odstoupila od pracovního projektu a stavba byla zastavena, uvádí deník.

Začátkem listopadu Bloomberg s odvoláním na tři zdroje obeznámené s touto problematikou napsal, že do konce roku 2020 se Senát USA a Sněmovna reprezentantů dohodly na nových omezeních zaměřených proti Nord Stream 2. Omezení mají být zahrnuta do zákona o rozpočtu na obranu na rok 2021, měla by se týkat pojišťovacích a certifikačních společností, které pracovaly s ruskými loděmi.

Ukrajinští lobbisté očekávají, že další americké sankce zastaví výstavbu Nord Stream 2, píše WSJ. „Až se o těchto sankcích bude konečně hlasovat a ony nabydou právní moci, nebude možné pokračovat ve výstavbě plynovodu,“ domnívá se Glamazdin.