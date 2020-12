Lektor britské Eton College kritizoval radikální feminismus a byl vyhozen. Studenti si to ale nenechali líbit a zasáhli

Kontroverzní rozhodnutí ze strany vedení britské prestižní školy mělo nečekanou dohru. Chvíli poté, co byl kvůli kritice radikálního feminismu vyhozen tamní lektor Will Knowland, vytvořili místní studenti petici na podporu svého učitele, v níž obvinili vedení Eton College z pokrytectví a označili tento krok za porušení svobody slova.

Videopřednáška s názvem Paradox patriarchátu britského lektora Willa Knowlanda z chlapecké internátní předuniverzitní školy Eton College, kterou dotyčný nahrál na svůj soukromý YouTube kanál, ho v konečném důsledku stála jeho pozici ve škole. Ve svém videu se Knowland zaobírá tématem vrozených rozdílů ve vlastnostech a schopnostech mezi muži a ženami, což je v rozporu se zásadami radikálního feminismu.

Pozice Knowlanda byla kritizována některými jeho kolegy. Jeden z nich to dokonce rozebíral veřejně, v důsledku čehož přišla i reakce ředitele Eton College lorda Waldegraveho. Ten vyzval Knowlanda, aby svou videopřednášku odstranil. Poté, co to Will Knowland odmítl udělat, byl propuštěn ze své pozice, a to kvůli porušení disciplíny.

Reakce studentů a obvinění vedení školy z pokrytectví

Tím však celý příběh neskončil, jelikož se řada studentů Eton College rozhodla svého učitele podpořit a vytvořila petici doprovázenou dopisem adresovaným řediteli školy. Studenti v něm lorda Waldergraveho vyzvali k tomu, aby přehodnotil své rozhodnutí. V samotném dopisu studenti zkritizovali postup vedení Eton College, který podle nich porušuje zásady školy a kazí morální obraz těch, kdo se podílel na přijetí tohoto kontroverzního rozhodnutí. Autoři petice dále zdůrazňují, že přednáška Knowlanda nebyla projevem soukromého diskriminačního názoru, ale měla akademický ráz a byla podložena řadou dalších studií a doplněna o příslušné citace v textové variantě.

„Studenti vnímají postup vedení školy jako pokrytecký co se týče otázky ochrany práv menšin. Ve skutečnosti byl pan Knowland propuštěn právě kvůli tomu, že měl odlišný názor od té většiny. Jeho názor není nějak výjimečný či mimořádný, ale prostě odlišný,“ uvádí se v dopise.

Nová protidiskriminační opatření v Německu

Dříve jsme psali o tom, že německá strana SPD prosadila nová opatření zaměřená na podporu zásad genderové rovnosti. Ta předpokládá zvýšení počtu žen v představenstvech firem, a to povinnou přítomnost alespoň jedné ženy v těch společnostech, v jejichž vedení zasedají minimálně čtyři osoby.

Členové německé vládní koalice se dohodli na tom, že v nejbližší době budou zavedena nová opatření podporující rovnoprávnost žen v podnikatelské a manažerské sféře. Strana německé kancléřky Angely Merkelové, Křesťanskodemokratická unie, zaujímala po určitou dobu skeptický postoj vůči této iniciativě, kromě toho její členové kritizovali německé podniky za nedostatečné úsilí spojené s podporu rovnosti žen. V konečném důsledku koalice CDU/CSU návrh sociálních demokratů schválila.