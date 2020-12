Návrhářka promluvila o žertíku, který značně vyděsil královnu Alžbětu II.

Asistentka a osobní návrhářka britské královny Angela Kellyová ve své biografii s názvem The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (Druhá strana mince: Královna, návrhářka a šatní skříň) promluvila o žertíku, který panovnici vyděsil. Výňatek z knihy zveřejnila publikace The Mirror.

Během své návštěvy Austrálie v roce 2006 chtěla královna spatřit ledňáka, avšak k její smůle se jí žádného takového ptáčka nepoštěstilo vidět. Návrhářka tuto skutečnost věděla, a tak koupila v Sydney roztomilou hračku, která ztvárňovala právě toto zvíře, a rozhodla se, že si na Alžbětu vymyslí malý žertík, než jí hračku předá, píše se na webu.

Když se vrátila královna nazpět, rozhodla se Kellyová, že hračku položí do malé klece, kterou pověsila za okno. Když uviděla královnu, zavolala ji s tím, že si všimla legračního ptáčka. Ta ihned ledňáka poznala a velmi se radovala, že ho konečně vidí. Když však začala návrhářka otevírat klec, královna zakřičela: „Ne! Nedělej to! On uletí.“

Žena se však otočila na královnu a s vážným výrazem konstatovala, že je pták mrtvý. Vtip však královnu příliš nepobavil, právě naopak. Ačkoliv Kellyová ihned řekla, že to byl vtip, královna řekla jen dvě slova: „Máš padáka,“ vzpomínala návrhářka. Přiznala, že se nedokázala přestat smát a královna si na tento vtípek postěžovala svému manželovi. Nakonec si však hračku vzala s sebou a nyní leží na gauči v jejím osobním pokoji.

Angela Kellyová je blízká poradkyně královny Alžběty II., která začala pracovat v královské rezidenci v roce 1994. Stala se tak první dvorní dámou, které dovolila královna napsat monografii o jejím životě v Buckinghamském paláci.

Kdy královna abdikuje?

Královský biograf Robert Jobson se domnívá, že britská královna Alžběta II. postoupí trůn princi Charlesi příští rok, když jí bude 95 let. Jobson to oznámil v programu The Royal Beat. „Zůstávám pevně přesvědčen, že když královna dosáhne věku 95 let, opustí svou funkci,“ uvedl životopisec. Nyní je Alžbětě II. 94 let, v dubnu 2021 jí bude 95 let. Princ Charles letos na podzim dosáhne 72 let. Jako nejstarší syn Alžběty II. je první v řadě na královský trůn.

Dne 13. června 2020 oslavila Alžběta II. své 94. narozeniny mini průvodem a ohňostrojem. Královna obvykle slaví své narozeniny dvakrát. Nejprve v den svého narození, 21. dubna. Tyto slavnosti se konají v rodinném kruhu.

Během druhých narozeninových slavností, v červnu, se konají oficiální pompézní akce za účasti královského rodinného kočárového průvodu a letecké přehlídky RAF nad Buckinghamským palácem. Ale letos, na pozadí pandemie koronaviru, byl formát slavností zkrácen.