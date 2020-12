Imunolog prozradil, co byste neměli dělat po vakcinaci proti covidu-19

Účastníci klinických studií vakcíny proti covidu-19 by si neměli samostatně dělat testy na protilátky, a pokud k tomu dojde, neměli by výsledek oznamovat lékaři, aby tato informace neovlivnila výzkum, soudí izraelský imunolog, vedoucí oddělení v jeruzalémské nemocnici Hadasa profesor Jakov Berkun.

„Na Západě, mj. v Izraeli, mají účastníci jakýchkoli zkoušek plné právo kontrolovat všechno, co chtějí. Proto člověku, který se testů účastní, vysvětlují, že to není žádoucí, a prosí ho, aby to nedělal,“ řekl Berkun.

Na ruských sociálních sítích se dříve objevily zprávy o tom, že někteří účastníci třetí fáze studií vakcíny proti koronaviru se nechali otestovat na protilátky, aby zjistili, jestli dostali vakcínu nebo placebo. Byly vysloveny obavy, že podobná opatření mohou zpochybnit kvalitu studií. Podle slov izraelského vědce k tomu může docházet i v jiných zemích, i když je to v rozporu s pravidly studií.

„Samotná skutečnost, že pacient ví, jestli dostal placebo nebo vakcínu, nemůže mít žádný vliv na to, jestli onemocní nebo ne, a jestli bude mít kladný výsledek PCR testu. Může to ovlivnit jen subjektivní symptomy, které zapisuje do deníku. Nemyslím si, že to nějak ovlivní pověst vakcíny,“ řekl zdroj agentury.

Dokonce když pacient zjistí, jestli dostal placebo nebo aktivní vakcínu, hlavní je, aby tato informace nebyla přístupná jeho lékaři, soudí odborník.

„Když děláme vakcinaci, je vždy kontrolní skupina, která dostává placebo. Porovnávají se symptomy a nemocnost v obou skupinách. Přitom ani účastník, ani výzkumník nesmí vědět, co vlastně člověk dostal. Ale dokonce, když si dělají pacienti podobné prověrky, nesmí to oznámit lékaři, aby alespoň lékař nevěděl, jestli pacient dostal vakcínu nebo placebo,“ varoval zdroj.

Podle slov profesora kvalitu vakcíny zjišťují speciální komise podle přísného protokolu, který bere v úvahu nuance všech etap prověrky.