Podle Petříčka by se příští rok nemělo v Bělorusku konat MS v hokeji

Ačkoliv sdělil, že jeho názor je jednoznačný, rozhodnutí stále zůstává na Mezinárodní hokejové federaci.

Podle jeho slov by se neměl legitimizovat represivní režim prezidenta Lukašenka.

V roce 2021 má proběhnout 85. mistrovství světa v ledním hokeji. Konat se má v Bělorusku a Lotyšsku s tím, že hrát se bude v hlavních městech, tedy v Minsku a Rize. Rozhodnuto o tom bylo v Německu v roce 2017 během hokejového mistrovství světa na kongresu Mezinárodní hokejové federace.

Již téměř čtyři měsíce lidé protestují proti výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, ve kterých s 80 % hlasy zvítězil dosavadní prezdient státu Alexandr Lukašenko. Podle mnohých ale byly volby zmanipulované a ve skutečnosti je vyhrála Světlana Tichanovská, která se nyní nachází v zahraničí. Největší demonstrace, které mají formu pochodu, se tradičně konají o nedělích.