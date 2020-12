Odborníci předpovídají, že princ Harry a Meghan Markleová přijdou o své tituly

Princ Harry a Meghan Markleová by mohli být zbaveni svých královských titulů příští rok, a to po několika jistých náznacích, uvedli odborníci.

Oba členové královské rodiny se vzdali povinností starších členů královské rodiny v březnu, když zatoužili po hledání nezávislého života mimo palác.

Královna Alžběta II. dvojici povolila, aby se na rok vzdali svých povinností a řekla, že své rozhodnutí přehodnotí v březnu roku 2021.

Podle některých odborníků lze předpovídat, že setkání s královnou v březnu by mohlo znamenat konec jejich královských titulů Jeho/Její královská výsost. Znamenalo by to, že Meghan a Harry budou oficiálně registrováni jako soukromé osoby a toto oslovení by tak již nevyužívali.

Expertka Anna Whitelocková poukázala na jistý fakt. Podle ní to, že princ William dostal bývalou roli prince Harryho, a je tedy generálním kapitánem královské námořní pěchoty, je jasným znamením, že Harry opustil královský domov napořád.

Citoval ji Daily Star: „Mám podezření, že se jen těžko něco změní. Chybí jakýkoliv náznak, že se Harry a Meghan chtějí vrátit do královského domova se všemi těmi nesmysly a odpovědnostmi, které jsou s tím spojeny,“ uvedla.

„Skutečnost, že princi Williamovi byla tato role, kterou dříve zastával Harry, tedy než se vzdal královských povinností, naznačuje, že formální návrat ke královským záležitostem se neplánuje ani z jedné strany,“ dodala.

Místo toho je podle jejích slov pravděpodobnější, že se toto přezkoumání zaměří na to, kterých komerčních či mediálních projektů by se Meghan s Harrym mohli zúčastnit a na to, co se palác může pokusit zakázat.

„Stručně řečeno to spíše vypadá tak, že toto přezkoumání nyní spíše vyznačuje rozkol než nějaké sbližování.“

Královský historik Robert Lacey také zastával stejný názor a řekl: „Jsou zde totiž dva tituly, je zde status Jeho královské výsosti a pak je zde ještě titul vévody a vévodkyně ze Sussexu".

„Je zřejmé, že pokud se v březnu dospěje k závěru, že nemohou zůstat v královské rodině jako pracující členové, je pravděpodobné, že ztratí titul Jeho/Její královská výsost.“

Harry a Meghan v současné době žijí v Americe v Santa Barbaře se svým synem, princem Archiem.