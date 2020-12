První díly tohoto seriálu byly úspěšnější než díly Hry o trůny. Bude pokořen rekord?

První díly seriálu Mělas to vědět na britském kanálu Sky Atlantic (partner HBO v západní Evropě) byly populárnější než začátek Hry o trůny v roce 2011, informuje časopis Variety.

Za 28 dní od premiéry seriálu s Nicole Kidman a Hughem Grantem v hlavních rolích sledovalo seriál více než 2,78 milionu diváků, což je více, než měla Hra o trůny ve stejném období.

První tři epizody seriálu sledovalo více než 2,5 milionu diváků. Je tak docela možné, že seriál se stane největším americkým projektem na Sky Atlantic. Je už totiž populárnější než seriály Strážci a Sedmilhářky.

Seriál vychází z knihy Mělas to vědět od spisovatelky Jean Hanff Korelitzové. Režisérem minisérie je David E. Kelley, který je již spojen s úspěšným seriálem Sedmilhářky.

Nicole Kidman a Hugh Grant hrají perfektní manželský pár: ona je úspěšná psychoterapeutka, on zase onkolog, jejich dítě je v soukromé škole. Tento zdánlivě idylický život však ovlivní dvě události: hrozná vražda a náhlé zmizení manžela.

Velká Británie se obrátí na Netflix kvůli věrohodnosti seriálu Koruna

Britský ministr pro digitální technologie, kulturu, média a sport Oliver Dowden v rozhovoru pro Daily Mail přišel s nečekaným prohlášením na adresu americké platformy Netflix, která od roku 2016 vysílá rekordně sledovaný seriál Koruna (The Crown) o životě Windsorů.

Na vrcholu čtvrté sezóny, v níž mohou diváci sledovat, mimo jiné, i peripetie osobních životů prince z Walesu Charlese a Diany Spencerové, britský úředník požadoval, aby každá epizoda byla doprovázena zvláštním vysvětlením, že všechno, co se děje na obrazovce, je fikce.

Podle jeho názoru si mladší generace, která nezažila danou dobu, v níž se odehrává děj čtvrté sezóny, tedy konec sedmdesátých let - začátek devadesátých let minulého století, ze seriálu může vzít „krásnou fikci“ za historickou pravdu. Z tohoto důvodu má resort Dowdena v plánu poslat oficiální žádost kanceláři této streamovací služby.

„Stejně jako u jiných projektů je i Netflix odpovědný za to, aby to bylo divákům jasné,“ řekl Dowden.