Jaké nebezpečí může doma číhat na vašeho pejska? Kynolog radí chovatelům psů

„Mnoho chovatelů psů dává pozor na svého mazlíčka jenom při procházce, nakolik ulici považuje za místo zvýšeného nebezpečí. Přesto nesmíme zapomínat, že před koupí štěněte je nevyhnutné zkontrolovat svůj dům a odstranit číhající nebezpečí. Aby se nic nestalo, když pejsek zůstane doma bez dozoru, nenechávejte v dosahu chemikálie a léky, schovávejte kabely a těžké, ostré předměty. Ujistěte se, že zvíře nemůže vyběhnout na balkon,“ uvedl Golubjov.

Štěňata při analýze svého okolí často zkouší kousat kabely, pro pejsky je lákavé je žvýkat, protože mají zajímavou strukturu a formu.

„Někdy kvůli stresu nebo nudě mohou dráty kousat i dospělí psi. Proto bude lepší neprovokovat čtyřnohého mazlíčka a včas dráty odstranit z dosahu anebo schovat pod podlahové lišty,“ upozornil Golubjov.

Nebezpečí pro psy může představovat otevřený balkon, okna a někdy i větrací okénko. „Kočka na stromě, ptáci nebo motýli létající kolem, v kombinaci s loveckými instinkty nebo obyčejnou zvědavostí, můžou mít tragický dopad, a to jenom proto, že jste zapomněli zavřít okno nebo balkon,“ vysvětluje Golubjov.

Golubjov také radí uschovávat lékárničku mimo dosah psa. „Léky, které obsahují narkotické komponenty, nesteroidní protizánětlivé léky, antidepresiva, prostředky proti bolesti můžou uškodit vašemu mazlíčkovi, jestliže se rozhodne je sníst. Vysoká dávka může být pro pejska fatální,“ dodal.

Kromě toho Golubjov radí odstranit z dosahu čisticí prostředky, barvy, lepidla a hnojiva. „Když máte podezření, že váš miláček snědl něco zakázaného, okamžitě se obraťte k veterináři,“ dodal. Toxickými mohou být pro psa také rostliny. Například tulipány a lilie. Proto bude lepší tyto rostliny položit do vyšších poloh. Tato pravidla platí také pro rostliny v květináčích. „Zvědavý pes lehce může sežvýkat vaše oblíbené květiny, a to budete mít ještě štěstí, jestli to skončí jenom lehkou indispozicí,“ upozorňuje kynolog.

Pes, který snědl jedovatou rostlinu, může mít pocity slabosti, skleslou náladu, spavost, zvracení, průjem a dokonce křeče. Při vzniknutí takové situace je nutné co nejrychleji odstranit jed z organizmu zvířete a obrátit se k veterináři. Na závěr je nezbytné upozornit na odpadkový koš.

„Pro vás je odpadkový koš zdrojem zbytků z domácnosti, a pro psa pokladnice zajímavých dobrot k snědku. Často chirurgové odstraňují z žaludku zvířete předměty, které našel v odpadcích: kovové konzervy, igelitové tašky a mnoho jiných předmětů. Proto umístěte odpadkový koš tak, aby ho váš pejsek nemohl zahlédnout a najít v něm něco k snědku,“ radí expert.