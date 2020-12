„Nahradí celou četu.“ Defense News ohodnotil ruský tank Terminátor

Vozidlo je vybaveno nadzvukovým protitankovým raketovým systémem Ataka schopným zasáhnout cíle až na vzdálenost šesti kilometrů, a také dvěma děly o průměru 30 mm, které lze použít proti pěchotě a vrtulníkům, dvěma granátomety a kulomety Kalašnikov. BMPT má rychlost až 60 kilometrů za hodinu a je řízeno pětičlennou posádkou. Základem jeho konstrukce je tank T-90, uvádí časopis.

Podle názoru vojenských odborníků může jedno takové BMPT nahradit motorizovanou četu tvořenou 40 vojáky a šesti obrněnými vozidly.

Ruská armáda obdržela osm vozidel Terminátor, která budou během cvičení testována.

Tanky, které byly poprvé představeny během každoroční vojenské přehlídky na Rudém náměstí v roce 2018, se zúčastnily ruské operace v Sýrii, uvádí se v článku.

Terminátor 3

Ruský armádní generál Valerij Gerasimov, jenž nyní zastává funkci prvního náměstka ministra obrany, uvedl, že bojové vozidlo Terminátor bylo vytvořeno před více než deseti lety, nicméně dosud se moc nepoužívalo. Jak uvedl Gerasimov, později společně s ministrem obrany Sergejem Šojgu bylo přijato společné rozhodnutí o předání tohoto stroje do výzbroje.

Během strategicko-velitelského a štábního vojenského cvičení Kavkaz 2020, náčelník ruského generálního štábu informoval prezidenta Vladimira Putina o možnostech Terminátoru. „Čtyři protitankové řízené střely Ataka s dosahem až šest kilometrů, 37milimetrová děla – stejná, jaká jsou k dispozici na bojových vozidlech pěchoty,” uvedl Gerasimov.

Název Terminátor dostal stroj s označením „objekt 199 Ramka“ nižnětagilské konstrukční kanceláře. Na začátku nového milénia byly na základě T-72A a T-90 vytvořeny Terminátor 1 a Terminátor 2.

Třetí generace bojových vozidel Terminátor má dostat 57milimetrové dělo, a to s dosahem 16 kilometrů. Terminátor 3 dokáže například zasahovat tanky i do boční projekce či do zadní části. Zvýšila se rovněž schopnost vedení boje proti létajícím zařízením, a to díky tomu, že do systému řízení střelby byly aplikovány radiolokátory. Bezesporu stojí za zmínku i aplikace platformy Armata. Nevylučuje se rovněž ani využití modernějších střel, jako například protitankové řízené střely Kornet.