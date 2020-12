Kynolog uvedl hlavní povely, které bychom měli naučit každého psa

„Nacvičení základních povelů je záruka bezvadného chování a bezpečnosti vašeho psa, I když neplánujete účast na výstavách a soutěžích, není dobré drezúru zanedbat. V mimořádných případech může znalost povelů zachránit psovi i život. Díky těmto povelům nesežere na procházce náhodou otravu a nevrhne se pod kola projíždějícího auta, protože ví, jak se má chovat,“ vysvětlil Golubev.

Za nejdůležitější přitom odborník označil povel „Fuj!“ nebo „Nesmíš! Nechej to!“.

„Když váš pes dobře zná tento povel, pomůže to předejít pokusům o přetrhání vodítka nebo sežrání něčeho nebezpečného během procházky. A je to rovněž jakási prevence agresivního chování. Jakmile udělá pes něco nežádoucího, je třeba ihned, přísně a nahlas mu dát na srozuměnou, že nejste s jeho chováním spokojeni. Možná, že bude třeba přitáhnout vodítko, když pes povel ignoruje. Poté, co s tím pes přestane, je zapotřebí jej okamžitě pochválit,“ řekl kynolog.

Dalším důležitým povelem je podle něj „Dej!“ nebo „Pusť!“. Tyto povely přitom těsně souvisí s tím předcházejícím a budou se hodit, když pes během venčení nalezne předmět, který by psa dokázal otrávit. „Po povelu vám pes musí odevzdat to, co má v zubech, a to dokonce i když jde o pamlsek. Cvičit povel se dá s hračkou, ať ji pes táhne k sobě. Pak dejte povel a čekejte, až oslabí sevření zubů a bude chtít hračku pustit, pak ho určitě aktivně pochvalte. Netahejte předmět k sobě, jinak bude pes táhnout ještě víc a bude si pamatovat, že je třeba pouze tahat,“ řekl.

Během venčení se také může hodit povel „Ke mně!“, a to když chcete pozornost psa od něčeho odpoutat. Bezpečná procházka a jízda veřejnou dopravou si pak vyžaduje znalost povelu „K noze!“, poznamenal Golubev.

Za přesné splnění povelů kynolog radí, aby majitelé pokaždé svého psa pochválili a dali mu pamlsek.

Za další velmi důležitý povel označil „Stůj!“. „Tento povel je velmi užitečný v kritických situacích, kdy se pes díky nepohyblivosti dokáže vyhnout nebezpečí, například, konfliktům s jinými psy, anebo mu to zachrání život před projíždějícím autem nebo kolem. Pes se po tomto povelu musí okamžitě zastavit a neměnit pózu. Tento povel má poznat a plnit ideálně,“ poznamenal kynolog.

Znalost těchto základních povelů umožní nejen komfortně koexistovat se psem, ale také jej mnohdy dokáže ochránit před nešťastnou náhodou. Zaručí, že se v případě mimořádné situace bude váš pes chovat správně.