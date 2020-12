USA uznaly obyvatele Kuril za Japonce. Ruská diplomacie na to tvrdě zareagovala

Spojené státy již dlouhou dobu považují Rusy, kteří se narodili na Jižních Kurilách, za japonské rodáky. Uvádí se to v pravidlech programu pro získání zelených karet, zveřejněných na webových stránkách Ministerstva zahraničí USA. Této skutečnosti si všimly i japonské noviny Hokkaido Shimbun.

„Osoby, které se narodily na ostrovech Šikotan, Kunašir, Iturup a na Habomajských ostrovech, patří do Japonska. Osoby, které se narodily na jižním Sachalinu, patří do Ruska,“ uvádí se v návodu pro osoby, které se chtějí zúčastnit programu Diversity Visa.

Program Diversity Visa se uskutečňuje od roku 1990 a v jeho rámci se každoročně vybírá 55 tisíc imigrantů, kteří získají možnost přestěhovat se do USA spolu se svými rodinami. K tomu, aby uchazeč získal vízum a následně zelenou kartu, musí mít určitou úroveň vzdělání a znalosti angličtiny. Navíc musí dotyčný ujistit, že se nehodlá přiživovat na státu, tedy pobírat jen dávky. Této iniciativy se však nemohou zúčastnit rodáci těch zemí, z nichž se každoročně přestěhuje více než 50 tisíc migrantů. Ruští rodáci se například losování nemohli účastnit od roku 2005 až do roku 2010. Od té doby však tok migrantů z Ruska do USA klesl, a proto ruští občané znovu získali možnost účastnit se programu.

Připomeňme, že Moskva a Tokio nepodepsaly mírovou smlouvu po ukončení druhé světové války. Japonsko si tak činí nárok na ostrovy v Kurilském řetězci – Kunašir, Šikotan, Iturup a Habomajské ostrovy, a to na základě Smlouvy o obchodu a plavbě mezi Japonskem a Ruskem či Šimodské dohody z roku 1855.

Washington, stejně jako Tokio, považuje Jižní Kurily za součást Japonska. Pozice Ruska ale spočívá v tom, že Jižní Kurily byly připojeny k Sovětskému svazu v důsledku druhé světové války a ruská svrchovanost nad těmito ostrovy, která je podložena náležitým mezinárodněprávním rámcem, nemůže být zpochybněna.

Reakce Ministerstva zahraničí RF

Ruské ministerstvo zahraničí okomentovalo pravidla pro získání zelených karet (povolení k pobytu), podle kterých USA dlouhá léta považují Rusy narozené na Jižních Kurilských ostrovech za japonské rodáky.

„Je snad potřeba další důkaz toho, že USA jsou revizionistická mocnost? Podle rozhodnutí z roku 1945 patří Kurilské ostrovy SSSR,“ praví se ve zprávě ministerstva na Twitteru.

MZV Rf rovněž poznamenalo, že americké ministerstvo zahraničí tím zpochybňuje výsledky druhé světové války a „povzbuzuje revanšismus“.

„Měli byste znát vlastní hranice a „červené linie,“ napsali diplomaté.

Otázka sporných ostrovů

Na vztahy mezi Ruskem a Japonskem vrhá stín absence mírové smlouvy. Jak však opakovaně zdůrazňovali ruští představitelé, během jednání o podmínkách této dohody se nehovoří o předání ostrovů Japonsku.

V roce 1956 podepsaly SSSR a Japonsko společné prohlášení, ve němž Moskva souhlasila se zvážením takové možnosti při uzavírání mírové smlouvy. Sovětská vláda předpokládala, že problém tímto způsobem ukončí, zatímco Japonsko považovalo dohodu pouze za součást řešení problému, aniž by se vzdalo nároků na všechny ostrovy. Následná jednání nikam nevedla. Stanovisko Moskvy je takové, že ostrovy se po druhé světové válce staly součástí SSSR a ruská svrchovanost nad nimi je nezpochybnitelná.