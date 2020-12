V Minsku začala policie zadržovat lidi na protestním shromáždění

Jak řekli očití svědci Sputniku, demonstranti se pokusili shromáždit ve čtvrti Uručje, ale k místu přišli policisté a příznivci opozice se rozešli. Několik skupin policistů hlídá toto místo, po silnicích se pohybuje kolona speciální techniky za doprovodu dopravní policie.

Svědci také uvedli, že policisté a jejich speciální vozidla hlídkují také ve čtvrti Zelenyj Lug, aby se příznivci opozice neshromažďovali na protestní akci. Hlídkují také u čtvrti Brileviči, kde se nachází několik skupin policistů. Jeden ze svědků uvedl, že bezpečnostní síly odvedly několik lidí, kteří se chystali na protestní pochod.

Již téměř čtyři měsíce lidé protestují proti výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, ve kterých s 80 % hlasy zvítězil dosavadní prezdient státu Alexandr Lukašenko. Podle mnohých ale byly volby zmanipulované a ve skutečnosti je vyhrála Světlana Tichanovská, která se nyní nachází v zahraničí. Největší demonstrace, které mají formu pochodu, se tradičně konají o nedělích.