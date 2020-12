Producenti odhalili, kdy začne natáčení prequelu Hry o trůny

Výkonný ředitel WarnerMeadia Jason Kilar uvedl, že natáčení prequelu seriálu Hra o trůny, který se nazývá Rod draka (House of the Dragon), začne v nadcházejících měsících. Také byly zveřejněny první koncepční ilustrace nadcházejícího projektu, který bude založen na knize George Martina Oheň a krev (Fire and Blood).