V Indii bylo více než 350 lidí hospitalizováno kvůli neznámé nemoci

Více než 350 lidí bylo přijato do nemocnice ve městě Eluru v indickém státě Ándhrapradéš kvůli propuknutí neznámé nemoci, jeden z nich zemřel, uvádí India TV.

Pacienti byli hospitalizováni se stížnostmi na závratě a epilepsii, náhlé mdloby, pěnu v ústech a třes.

Lékaři dosud nedokázali zjistit příčinu náhlého onemocnění, přestože provedli krevní testy a počítačovou tomografii mozku. Normální byl i rozbor mozkomíšního moku. Možná pomohou najít příčinu výsledky bakteriologické kultury.

Podle lékařských údajů bylo z nemocnice propuštěno již více než 180 lidí, přibližně 160 se ještě léčí.

„Většina pacientů se uzdravila, stav ostatních je stabilní. Připravili jsme 50 lůžek v ústřední státní nemocnici ve Vidžajavádě pro případ nutného převozu pacientů. Naše lékařské týmy pečují o každého pacienta,“ sdělil Kali Krishna Srinivas, ministr zdravotnictví státu Alla.

Do města byly vyslány týmy lékařů z Národního institutu výživy, Ústavu chemické technologie a Celoindického institutu lékařských věd, aby zjistily příčinu onemocnění.

Eluru navštíví také Jagan Mohan Reddy, hlavní ministr státu Ándhrapradéš. Předpokládá se, že bude hovořit s nemocnými a setká se s místními úředníky.

Začátkem listopadu zemřelo minimálně 15 lidí na neznámou nemoc ve státě Delta v jižní Nigérii. Upřesňuje se, že věk obětí byl od 18 do 25 let. Uvádí to místní Vanguard.

Státní úřady slíbily občanům, že udělají vše pro to, aby bylo omezeno šíření nákazy.

„Vláda státu Delta obdržela informace o údajně záhadných případech úmrtí v komunitách Ute Okpu a Idumes ..., což přimělo senátora a guvernéra Ifeanie Okowu, aby dal pokyn ministerstvu zdravotnictví k okamžitému vyšetřování těchto úmrtí, určení jejich příčiny nebo příčin a přijetí opatření k boji proti šíření (onemocnění),“ citují noviny slova zmocněnce pro zdraví Mordiho Ononye.

Epidemiologové také navštívili rodiny obětí a nemocnice. Již jsou shromážděny vzorky nezbytné pro výzkum. Epidemiologové předpokládají, že jednou z příčin úmrtí lidí mohla být hemoragická horečka.

Jedná se o virové onemocnění charakterizované horečkou, hemoragickým syndromem (krevními výrony, krvácením). K tomuto typu infekce patří horečka dengue, ebola a horečka Lassa.