Video: Letadlová loď za 3,1 miliardy liber se porouchala kvůli vodě

Podle publikace byl hasicí systém letadlové lodi nefunkční, a proto celý den tuny vody zaplavovaly strojovnu a napájecí systémy lodi. Plavidlo nyní zůstane v přístavu Portsmouth za účelem opravy, která bude trvat několik měsíců.

Z tohoto důvodu bylo nutné na dlouhou dobu odložit připravované společně s USA zkušební testy stíhaček F-35B Lightning II.