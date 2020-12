WP: Pfizer oznámila nedostatek vakcíny proti covidu-19 pro USA

Americká společnost Pfizer administrativě prezidenta USA Donalda Trumpa oznámila, že nebude moci poskytnout podstatné množství dodatečných dávek vakcíny proti koronaviru do konce června nebo července, protože jiné země nakoupily větší část zásob, oznámil list The Washington Post s odvoláním na informované zdroje.

Jak píše deník, znamená to, že vláda USA snad nedokáže zvýšit dodávky vakcíny Pfizer tak rychle, jak se očekávalo. V souvislosti s tím vznikají pochyby ohledně schopnosti amerických úřadů dodržet harmonogram a provést vakcinaci větší části obyvatelstva země do konce jara nebo do začátku léta.

V červenci bylo oznámeno, že úřady USA uzavřely dohodu s americkou farmaceutickou společností Pfizer a německou biotechnologickou společností BioNTech o nákupu až 600 milionů dávek vakcíny proti koronaviru, kterou tyto firmy vyvíjejí. V souladu s dohodou po obdržení prvních 100 milionů dávek zaplatí úřady USA společnostem 1,95 miliardy dolarů. Podle podmínek dohody „mohou USA nakoupit až 500 milionů dávek dodatečně“.

Mluvčí Pfizer Emy Roseová odmítla potvrdit WP jakoukoli informaci o jednáních společnosti s americkou vládou a prohlásila, že kromě prvních 100 milionů dávek, které si USA zajistily, bude třeba uzavírat zvláštní dohodu.

Podle informace listu představitelé Trumpovy administrativy popírali informaci o tom, že ve druhém čtvrtletí vzniknou problémy s přístupností vakcíny, a odvolávali se na jiné přípravky, které se vyvíjejí. Několik úředníků informovaných o smlouvách však prohlásilo, že dodávky vakcín od jiných společností nemusí stačit k nahrazení nedostatku.

List The Wall Street Journal dříve oznámil, že kvůli problémům s logistikou dodá americký farmaceutický gigant Pfizer do konce roku 2020 dvakrát méně dávek vakcíny, než se předpokládalo. Jak oznámil list, Pfizer a její německý partner BioNTech plánovaly dodat do konce roku 100 milionů dávek vakcíny, teď ale bylo toto množství sníženo na 50 milionů.

Německá společnost BioNTech a americký farmaceutický obr Pfizer v listopadu oznámili úspěšnou třetí fázi klinických studií své vakcíny, která prokázala efektivitu asi 95 % v prevenci covidu-19. Británie se ve středu stala první zemí, která certifikovala vakcínu proti koronaviru od Pfizer a BioNTech.