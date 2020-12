Země bude pokryta plazmatickým mrakem ze sluneční erupce

„Geomagnetické poruchy způsobené erupcí na Slunci, které se objeví poprvé za několik let, jsou očekávány v noci z 9. na 10. prosince 2020. Důvodem budou masy sluneční hmoty vyhozené z atmosféry naší hvězdy večer 7. prosince během erupce, které v současné chvíli směřují k Zemi,“ uvádí se ve zprávě.

První mraky sluneční plazmy dorazí do prostoru blízkého k Zemi 9. prosince přibližně ve tři až čtyři hodiny ráno a hlavní jádro katapultáže dosáhne oběžné dráhy Země blíže k půlnoci.

Celkově se naše planeta ponoří do sluneční hmoty na dobu o něco delší než 24 hodin, do poloviny 10. prosince,“ předpokládají vědci.

To povede k prudkému nárůstu radiační zátěže na kosmické prostředky a také k výkyvům magnetického pole v blízkosti zemského povrchu. Mezi pozitivními důsledky vědci zdůrazňují skutečnost, že oblast polární záře se může snížit na zeměpisné šířky 60-70 stupňů a bude možné ji pozorovat na rozsáhlých územích (například zeměpisná šířka Petrohradu je 59 stupňů a Murmansku - 68).

Erupce, k níž došlo na Slunci, patří do třídy C - nejmenší. Do střední třídy M jí chyběla třetina síly.

„Můžeme říci, že rekordními v dějinách pozorování jsou erupce na úrovni X20, které jsou více než 200krát silnější než erupce probíhající v těchto dnech,“ uvádí se ve zprávě.