V Rusku vysvětlili nutnost dvouměsíční abstinence během očkování Sputnikem V. Sklenka šampaňského je však povolena

Během očkování ruskou vakcínou, která byla vyvinuta a začala se používat jako první na světě, se musí pacienti podle slov Popovové vyvarovat alkoholu dva týdny před očkováním a také po dalších šest týdnů po naočkování první dávkou.

„Přinejmenším dva týdny před očkováním je nutné přerušit příjem (alkoholu). Vytvoření imunity zabere 21 dní mezi dvěma injekcemi a dalších 21 dnů po (druhé) injekci, což dělá 42 dnů. Ale musíte jasně chápat, že v tyto dny se musíte šetřit,“ uvedla Popovová v rozhlasovém rozhovoru.

Poznamenala, že 42 dní od první injekce je období tvorby imunity, během tohoto období musíte o sebe pečovat.

Připomeňme si, že již dříve se proti pití alkoholu po očkování vyslovila místopředsedkyně ruské vlády Taťjana Golikovová. Ta ale nabádala krajany pouze k „omezení spotřeby lihovin“.

Nutnost zdržet se pití alkoholu vysvětlil Alexandr Ginzburg z Gamalejova ústavu. Zdůraznil, že je vždy nutné opatření dodržovat, zejména je-li organismus vystaven virové zátěži.

„Jde o to, že byste se nikdy neměli opít, zejména během očkování, protože zvýšení hladiny alkoholu na 1 % v lidském těle ovlivňuje nejen psychiku a chování, ale také imunitní systém, jeho účinnost ve vztahu k jakémukoliv očkování, nejen tohoto,“ řekl odborník.

„Sklenku šampaňského můžete vypít! Ale sklenička vodky - to je právě asi 1 %. To už není třeba dělat. Nejen proto, že vás druhý den bude bolet hlava, ale také proto, že to má velmi negativní vliv na imunitní systém,“ dodal ředitel Gamalejova ústavu.

Očkování proti covidu-19 v Rusku

Koncem minulého týdne bylo v Rusku zahájeno očkování proti covidu-19. Například v Moskvě bylo za tímto účelem otevřeno 70 ordinací na území poliklinik pro dospělé a dalších 100 začne pracovat do konce roku.

Zatím mohou být očkováni pouze lidé z rizikové skupiny - zaměstnanci školství, zdravotnictví, městských sociálních služeb od 18 do 60 let, kteří nemají chronická onemocnění a kteří se neúčastnili testování vakcíny.

Jakmile bude látka dostupná, seznam kategorií občanů se bude postupně rozšiřovat. Podle vývojářů bude Rusko od ledna 2021 schopno vyrábět nejméně šest milionů dávek Sputniku V měsíčně.

Ještě připomínáme, že v Rusku úřady zatím schválily dvě ruské vakcíny: Sputnik V a EpiVakKorona. K výrobě se také připravuje třetí vakcína.

Vakcína Sputnik V

Sputnik V, první vakcína na světě k prevenci covidu-19, vyvinutá na základě dobře prostudované vektorové platformy lidského adenoviru odborníky z Národního centra N. F. Gamaleji s podporou RFPI, byla registrována ministerstvem zdravotnictví na začátku srpna.

V létě vakcína úspěšně prošla dvěma fázemi výzkumu na dobrovolnících ve věku 18 až 60 let, u nichž se ve výsledku vytvořila imunitní odpověď a protilátky proti SARS-CoV-2. Postregistrační fáze výzkumů začala v září. Kromě Ruska se výzkum provádí ve Spojených arabských emirátech, Venezuele a Bělorusku. První dávku dostalo více než 20 tisíc dobrovolníků, více než 16 tisíc dostalo první a druhou dávku. Testů se účastní celkem 40 tisíc lidí, včetně starších osob a rizikových skupin.

Po druhé dílčí analýze údajů z výzkumu vykázal přípravek Sputnik V 95% účinnost a je zařazen na seznam deseti světových vakcín, které jsou nejblíže k zahájení masové výroby.