Sněmovna reprezentantů USA schválila vojenský rozpočet na rok 2021

Americký prezident Donald Trump dříve hrozil vetováním tohoto dokumentu, americkému lídrovi se nelíbí některé konkrétní body. Kongres však hrozby prezidenta ignoroval.

Podle 740miliardového návrhu zákona se zejména plánuje rozšíření sankcí proti plynovodům Nord Stream 2 a Turecký proud, budoucí dodávky zbraní Ukrajině, zákaz spolupráce amerických a ruských vojáků, sankce proti Turecku za systémy vzdušné obrany S-400 a další opatření, která jsou namířena proti Moskvě.

Dokument podpořilo přes 300 reprezentantů, což jsou více než dvě třetiny ze 438 členů. Tím pádem může Sněmovna reprezentantů přehlasovat veto Trumpa, ale to bude muset udělat i Senát, který o návrhu zákona zatím nehlasoval.

Trumpovi se nelíbí do textu „zašitá“ snaha Kongresu o přejmenování vojenských základen, které jsou pojmenovány na počest vojenských velitelů otrokářského Jihu z dob Občanské války v USA. Zastánci opatření říkají, že to pomůže v boji proti rasismu. Odpůrci uvádějí, že je to zbytečné vyřizování účtů s americkou historií.

Americký prezident také požadoval, aby zákon obsahoval opatření odpovědnosti sociálních sítí a médií za publikovaný jimi kontent. Tato opatření nepatří k obraně, ale k osobním účtům Trumpa a sociálních sítí. Twitter, Facebook a další platformy často prezidentovy příspěvky označují jako dezinformace nebo sporný kontent. Trump je obviňuje z cenzury a pokusů ovlivňovat politiku. Pokud sociální sítě a média v USA uznají právně odpovědné za publikace, naruší to americkou tradici a de facto to může ztížit práci médií. Kongres v této otázce Trumpa nepodporuje.

Americké hypersonické zbraně

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že USA disponují nejmodernějšími zbraněmi, zejména těmi hypersonickými a hydrosonickými. K této informaci však neposkytl žádná dodatečná vysvětlení.

„Máme dnes největší, nejmodernější ozbrojené síly za celé dějiny země. Naprosto nové stíhačky, naprosto nové bombardéry, naprosto nové rakety, hypersonické rakety. Máme hypersonické a hydrosonické zbraně. Víte, co jsou zač ty hydrosonické? Vodní,“ řekl Trump, když mluvil ke svým stoupencům v Georgii. Jeho projev vysílala televize C-Span.

Není to však poprvé, co Trump mluvil o zbraních. Již dříve se nechal slyšet, že v USA existují „hydrosonické“ zbraně. Americká média ale tehdy poznamenala, že tak hlava státu říká hypersonickým raketám.