V USA informovali o smrti šesti účastníků studie vakcíny Pfizer

Čtyři zemřelí dostali placebo, dva samotnou vakcínu.

Jeden z pacientů ve skupině očkovaných trpěl obezitou a aterosklerózou, zemřel tři dny po vakcinaci první dávkou preparátu. Druhému dobrovolníkovi se 60 dnů po vakcinaci druhou dávkou zastavilo srdce.

Mezi těmi, kteří dostali placebo, dva zemřeli na infarkt a mozkovou mrtvici, smrt dalších dvou zatím není jasná.

Ze šesti zemřelých byli tři starší 55 let.

Celkem se studií účastnilo asi 38 tisíc lidí starších 16 let.

FDA dříve potvrdila účinnost vakcíny Pfizer a BioNTech. V dokumentech bylo také uvedeno, že preparát prokázal potřebnou úroveň bezpečnosti a že neexistují překážky k jejímu použití.

Pfizer oznámila nedostatek vakcíny proti covidu-19 pro USA

Americká společnost Pfizer administrativě prezidenta USA Donalda Trumpa oznámila, že nebude moci poskytnout podstatné množství dodatečných dávek vakcíny proti koronaviru do konce června nebo července, protože jiné země nakoupily větší část zásob, oznámil list The Washington Post s odvoláním na informované zdroje.

Jak píše deník, znamená to, že vláda USA snad nedokáže zvýšit dodávky vakcíny Pfizer tak rychle, jak se očekávalo. V souvislosti s tím vznikají pochyby ohledně schopnosti amerických úřadů dodržet harmonogram a provést vakcinaci větší části obyvatelstva země do konce jara nebo do začátku léta.

V červenci bylo oznámeno, že úřady USA uzavřely dohodu s americkou farmaceutickou společností Pfizer a německou biotechnologickou společností BioNTech o nákupu až 600 milionů dávek vakcíny proti koronaviru, kterou tyto firmy vyvíjejí. V souladu s dohodou po obdržení prvních 100 milionů dávek zaplatí úřady USA společnostem 1,95 miliardy dolarů. Podle podmínek dohody „mohou USA nakoupit až 500 milionů dávek dodatečně“.

Mluvčí Pfizer Emy Roseová odmítla potvrdit WP jakoukoli informaci o jednáních společnosti s americkou vládou a prohlásila, že kromě prvních 100 milionů dávek, které si USA zajistily, bude třeba uzavírat zvláštní dohodu.