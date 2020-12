Hvězdné války nikdy neskončí. Lucasfilm plánuje pokračování

Na svém vystoupení pro investory Kennedyová prozradila, že ve fázi přípravy se nacházejí dva seriály Rangers of the New Republic a Ahsoka, které svou dějovou linií navazují na seriál Mandalorian.

The Mandalorian je filmová novinka představena fanouškům Star Wars na začátku zimy 2020. Hlavní hrdina, který svým brněním připomíná legendárního Boba Fetta, je nájemným lovcem lidí. Filmová novinka je plná nečekaných zvratů, co vás nenechá lhostejnými.

V roce 2022 svůj východ plánuje také seriál Andor, Obi-van Kenobi, ve kterém Hayden Christensen opět ztvární Anakina Skywalkera, antihrdinu ze ságy Darth Vader. Společnost také plánuje natočit seriál Lendo, a seriál The Acolyt.

K Vánocům 2023 společnost slibuje dokončit natáčení celovečerního filmu Rouge Squadron. Kennedyová také ukázala trailer k The Bad Batch, jež představuje animované pokračování Klonových válek. Společnost má také v rukávu animovanou verzi Příběhu droidů.

Myšlenka Hvězdných válek se zrodila u George Lucase na začátku roku 1970 (první, druhá i třetí trilogie). Vyšly v roce 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 a v roce 2005. V roce 2021 Lucas prodal společnost Lucasfilm korporaci Walt Disney za 4,05 miliard dolarů.