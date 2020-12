Nemůžete zhubnout? Hladovění vám nepomůže

Dietoložka je přesvědčena o tom, že efektivní hubnutí nezávisí tolik na dodržování přísné diety, ale spíše na pravidelném, vyváženém jídelníčku a mírném deficitu příjmu kalorií. Ideální oběd a večeře by měly obsahovat půl talíře zeleniny a salátů, čtvrt talíře bílkovin s malým obsahem tuku, další čtvrt talíře by měla obsahovat porci sacharidů a chybět by neměla ani lžička zdravých tuků.

Dietoložka prozradila, že jí pomáhají zachovat štíhlou linii ovesné vločky, vejce, kuřecí maso, chia semínka a také extra panenský olivový olej, který zabezpečí pocit sytosti. Mezi nápoje, které je nutné začlenit do svého jídelníčku při hubnutí, patří bylinkové čaje.

Jak je známo, vše je nutné dělat s rozumem a nic nepřehánět. Všichni víme o příznivých účincích mléčných výrobků na organizmus člověka. Mléčné výrobky obsahují velké množství aminokyselin, tuků, vápníku a fosforu. Avšak dietoložka Světlana Fusová na své stránce na Instagramu upozornila na to, že pravidelná konzumace mléčných výrobků ve velkém množství může zapříčinit potíže se zdravím. Nadměrná konzumace mléčných výrobků může způsobit nadbytek kalcia v těle člověka, což se může negativně odrazit na funkci štítné žlázy. Přebytek kalcia může také způsobit deficit železa a zinku, čímž si můžeme přivodit například celulitidu.

„Mléko může uškodit jak dospělým, tak i dětem. Existuje celá řada názorů, že mléko může způsobit rozmnožování kvasinek, kvůli čemuž vzniká hlen. Hromadění hlenu může být příčinou vzniku ušních infekcí, alergií, rýmy, astmatu nebo anemie. Mimochodem konzumováním jogurtů a tvarohu můžete také několik kilogramů přibrat,“ upozornila na závěr dietoložka.