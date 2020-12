Čínská ekonomika rychleji dohoní americkou. Názor experta

Podotýká se, že podle výsledků roku 2020 ze všech největších zemí jenom Čína dosáhne kladného růstu ekonomiky. V dlouhodobé perspektivě bude obnovení ekonomik jiných zemí po pandemii covidu-19 nestejnorodé. Pandemie umožní mj. Číně mnohem rychleji dohánět USA v dlouhodobé perspektivě.

Čínská ekonomika vyhrává

Předmětem výzkumu JCER je časové období do roku 2035. Rozebírají se dva scénáře. Základní – bezprostřední vliv epidemie na ekonomiku 15 zemí Asijsko-Tichomořského regionu, a rozšířený – možné nepřímé následky pandemie covidu-19 pro dlouhodobý rozvoj zemí, mezinárodní obchod a inovace. Ve studii se podotýká, že i když pandemie koronaviru zasáhla prakticky všechny země, úroveň záporného vlivu na ekonomiky různých zemí se bude podstatně lišit. A tyto rozdíly budou mít v průběhu 15letého období podstatný vliv na perspektivy rozvoje.

Podle základního scénáře v roce 2020 bude Čína jedinou zemí G20, jejíž ekonomika prokáže kladnou dynamiku. V Asijsko-Tichomořském regionu prokáže letos růst také Vietnam. Pro jiné země nejsou prognózy příliš optimistické. Indická ekonomika poklesne o více než 10 procent, filipínská – o 8 %. Ekonomiky Thajska, Malajsie a Singapuru zaznamenají pokles HDP o více než 6 %. JCER však předpovídá, že v průběhu pěti let ekonomiky většiny zemí celkem překonajíkoronaviru a obnoví normální ukazatele, které měly před začátkem pandemie.

I když Čína narazila na epidemii koronaviru jako první, a v prvním čtvrtletí tohoto roku poklesla ekonomika ČLR o rekordních 6,8 %, dokázala tato země rychle obnovit obchodní aktivitu, průmyslovou výrobu, vnitřní spotřebu, a tedy i ekonomický růst. A přitom se tyto ukazatele s každým měsícem zlepšují. Index manažerů pro nákupy PMI, který hodnotí obchodní aktivitu v čínském výrobním sektoru, dosáhl v listopadu 52,1 %. To je nejvyšší ukazatel od září roku 2017. Podle statistiky, kterou zveřejnil Státní statistický úřad ČLR, vyrostl čínský export v listopadu o 21,1 %, a import – o 4,5 %. Export výrobků čínského elektromechanického průmyslu činil v období leden až listopad 1,37 trilionu USD a zvýšil se o 4,3 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tuto kategorii připadá 59 % celkového objemu čínského exportu. Na pozadí pandemie koronaviru zvýšila Čína také export zdravotnického zboží a individuálních ochranných prostředků. V prvních 11 měsících tohoto roku se zvýšil vývoz zboží této kategorie o 42,5 % v přepočtu na rok.

Faktory, které brzdí HDP USA

Protože Čína prokazuje dobré výsledky obnovení, zlepšují světové ratingové agentury prognózy stavu čínské ekonomiky. Třeba Fitch Ratings zvýšila prognózu na rok 2021 na 8 %, i když ještě v září se očekávalo, že čínská ekonomika vyroste v příštím roce o 7,7 %. V letošním roce se zvýší podle prognóz Fitch o 2,3 %. Podle rozšířeného scénáře JCER bude čínská ekonomika do roku 2035 růst ročně přinejmenším o 3 %. A v USA nebude přitom růst HDP ve stejném období přesahovat 1 %.

Takže podle výzkumu JCER předhoní Čína USA v objemu HDP už do roku 2028 nebo 2029. Kromě krize vyvolané koronavirem narážejí USA na strukturní problémy vlastní ekonomiky. Existuje mnoho brzdících faktorů, které brání normálnímu růstu HDP USA. Na pozadí zlepšující se čínské dynamiky a zhoršující se americké se bude rozdíl mezi oběma zeměmi zmenšovat rychleji, řekl v rozhovoru pro Sputnik pozvaný vědecký pracovník Střediska pro výzkum strategií a bezpečnosti univerzity Čching-chua Bian Yongzu.

„Myslím si, že v americké ekonomice je hodně vlastních strukturních problémů. Zaprvé, ekonomika USA sází na finanční sektor, a reálný sektor se rozvíjí nepříliš dobře. I když finanční sektor přináší samozřejmě větší zisky, neposkytuje dostatečné množství pracovních míst. Protože se reálná ekonomika nerozvíjí patřičným způsobem, nemá většina Američanů stabilní příjmy, a rozdíl mezi bohatými a chudými se zvětšuje.

Navíc to ovlivnila také epidemie, která přerušila řetězce dodávek, zejména v sektoru služeb. Kromě toho existující struktura politického systému USA neodpovídá potřebám rychlého reagování na ekonomickou situaci. Efektivita státního řízení ekonomiky je snížena, protože se nedaří včas korigovat ekonomickou politiku. Proto se obnovení americké ekonomiky komplikuje také tímto.

A zároveň napjatá ekonomická situace přivádí k růstu nacionalismu v USA. To zase podkopává obchodní styky s jinými zeměmi, což ještě více zhoršuje stav americké ekonomiky. Nedostatečná efektivita opatření pro zadržování šíření epidemie má samozřejmě také záporný vliv na situaci. Jsou také dlouhodobé činitele. Dříve se opíraly USA o vlastní vědeckotechnický potenciál, aby si zajistily rychlý ekonomický rozvoj. Nyní se ale objevili v této oblasti noví hráči. Čína a jiné země rychle zvyšují vlastní kompetence, a kompetence USA se úměrně tomu snižují. Americký nacionalismus přivádí totiž k různým omezením na zapojení nadaných cizinců, a to může pak ještě více ovlivnit americký rozvoj,“ podotýká odborník.

Vnitřní spotřeba jakožto hlavní činitel ekonomického obnovení

Čína si zvolila strategii „dvojí cirkulace“, která předpokládá oporu na vnitřní výrobu a spotřebu. Takže v komplikujících se vnějších ekonomických podmínkách bude moci Čína dosáhnout větší nezávislosti na vnějších faktorech a stimulovat rozvoj vlastního reálného sektoru ekonomiky. Jak prohlásil ministr financí ČLR Liu Kun, bude Čína zvyšovat fiskální opatření na podporu realizace této strategie. Bude se mj. stimulovat společenská spotřeba, dovoz kvalitního zboží, za pomoci fiskálních opatření se budou podporovat technologické inovace a zvyšovat se efektivita výdajů Číny na R&D. Vnitřní spotřeba je klíčovým faktorem budoucího obnovení ekonomiky. Letos předhoní Čína USA a stane se největším spotřebitelským trhem světa. A přitom v USA vzniká se spotřebou stále více problémů, říká odborník Bian Yongzu.

„Klíčovým faktorem je vnitřní poptávka, právě ta zabezpečuje stabilní rozvoj národní ekonomiky. Dříve byly USA největším spotřebitelským trhem světa, v minulém roce se ale rozdíl mezi Čínou a USA v této oblasti zmenšil na minimum. Očekává se, že letos už předhoní Čína USA a stane se největším spotřebitelským trhem světa. Čínská ekonomika zachovává určité tempo růstu, a proto se bude v této situaci vnitřní poptávka zvyšovat. Kromě toho se zabezpečuje vnitřní poptávka v Číně díky růstu příjmů obyvatelstva. Rozšiřování vnitřního trhu poskytne více možností jak místním podnikům, tak i zahraničnímu kapitálu, a bude prosazovat inovace a rozvoj. V posledních letech se čínský vědeckotechnický potenciál rychle rozvíjel. V Číně se objevuje stále více vysoce kvalifikovaných vědců a odborníků, kteří zajišťují ČLR technologické vedení. A to umožní dlouhodobý rozvoj čínské ekonomiky. Navíc čínský systém sám o sobě napomáhá růstu. Například vedle pětiletého plánu rozvoje vypracovaly úřady ČLR středně a dlouhodobé plány, které budou napomáhat rozvoji čínské ekonomiky správným směrem,“ zdůraznil odborník.

Podle prognóz JCER se do roku 2023 životní úroveň v Číně značně zvýší – země se zapojí do ligy států s vysokými příjmy obyvatelstva. HDP na jednoho obyvatele dosáhne v průměru 28 tisíců USD. Řada jiných zemí Asijsko-Tichomořského regionu včetně Vietnamu také dosáhne značných úspěchů a zařadí se mezi země se středními příjmy obyvatelstva. Jak se očekává, do roku 2035 dosáhne Vietnam nynější úrovně příjmů čínského obyvatelstva. A Čína bude do té doby mít objem ekonomiky větší, než USA a Japonsko dohromady.