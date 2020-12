William a Kate s dětmi zazářili na veřejnosti: Podívejte se, jak jim to slušelo

Rodinka se zúčastnila představení, které se konalo jako poděkování klíčovým pracovníkům a jejich rodinám, a to za obrovské úsilí v tomto roce.

Kate zvolila tmavě šaty midi délky s bílými vzory a svůj outfit doplnila černými lodičkami do špičky. Princ William zvolil kalhoty se sakem a červený svetr. Princ George byl oblečen do kalhot a proužkovaného svetru, princezna Charlotte pak do šatiček s punčocháči a nejmladší princ Louise do kalhot a modrého svetříku.

Na profilu na Instagramu slavné rodinky se objevilo několik fotografií z akce. Je vidět, že na samotném představení nezapomněli monarchové ani na roušku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Jak píše Daily Mail, princ William promluvil na pódiu před samotným začátkem show, kdy poděkoval klíčovým pracovníkům Británie.

„Je skvělé být zase zpět tady ve West Endu a sledovat, jak se opět otevírají dveře divadla. Kate, George, Charlotte, Louis a já se opravdu velmi těšíme na představení,“ uvedl William.

Dodal, že přišli kvůli speciálnímu představení. „Speciálnímu kvůli vám – klíčovým pracovníkům zde v publiku. Komunitní pracovníci, dobrovolníci, učitelé, pracovníci ze záchranných a vojenských služeb, vědci pracující na vakcíně, lidé, kteří pomáhají bezdomovcům, lidé, kteří obsluhují životně důležitá call centra, vyjmenoval jsem ale jen několik,“ uvedl.

Vyzdvihl, že právě oni dali tomuto roku všechno a přinesli pozoruhodné oběti.

Co stojí za krásou Kate

Několik posledních veřejných vystoupení Kate Middletonové upoutalo pozornost mnoha novinářů. Podle vizážistky Olivie Toddové si dříve 38letá manželka prince Williama vybírala matně růžové odstíny dekorativní kosmetiky. Kromě toho měla vévodkyně oblibu ve tmavých stínech a očních linkách. Používala také výraznou tvářenku, která jí ale podle odbornice opticky přidávala roky.

Po jiném výběru dekorativní kosmetiky však vypadá Kate mnohem přirozeněji a klidněji: ubrala od výrazného make-upu a místo toho začala používat jemné broskvové odstíny očních stínů a tvářenky, stejně tak i jemnější tužku na obočí.

Olivia Toddová se domnívá, že Kate se rozhodla změnit svůj make-up v důsledku pandemie, jelikož během ní se často objevovala v on-line přenosech bez make-upu.