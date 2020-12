Ruská jaderná ponorka Vladimír Monomach vystřelila čtyři balistické rakety najednou. Video

Ministerstvo obrany Ruska informovalo, že ke střelbám došlo ve vodách Ochotského moře v Archangelské oblasti. Rakety přitom byly vypuštěny, když byla ponorka ponořena.

„Raketová ponorka strategického určení Vladimír Monomach z Tichooceánské flotily dnes provedl vypuštění čtyř balistických raket Bulava v rámci plánovaných cvičení bojové přípravy,“ uvedlo ruské ministerstvo.

Ruští vojáci dále uvedli, že let raket proběhl ve standardním režimu, bojové bloky raket dosáhly svých určených cílů, což potvrdily informace objektivní kontroly.

Ponorka Vladimír Monomach byla spuštěna na vodu v roce 2012, v roce 2014 se stala součástí ruské flotily. Mezikontinentální raketu tato ponorka poprvé vystřelila v roce 2015. Jedná se o ponorku třídy Borei nesoucí jaderné rakety. Ponorka se může ponořit až do hloubky 480 metrů, její autonomnost činí 90 dní. Posádku tvoří 107 lidí. Ve výzbroji má kromě torpéd a prostředků protivzdušné obrany také 16 mezikontinentálních raket Bulava.

Video

Na videu je mimo jiné vidět kapitán ponorky, jak na velitelském stanovišti velí přípravám k vypouštění raket. Po vypuštění čtyř raket kapitán ponorky přikázal zrušit bojový poplach.

Bulava

Ruské mezikontinentální rakety Bulava si nedávno všiml americký vojenský portál We Are The Mighty. Ten uvedl, že tato raketa může být to poslední, co uvidí miliony Američanů v případě jaderného konfliktu mezi Ruskem a USA.

Mezikontinentální balistická raketa Bulava má dolet přes 5500 km. Přitom je známo, že při jednom zkušebním startu činil její dolet 9300 km, a podle projektu měla raketa dolet nejméně 8000 km. Do poloviny 20. let 21. století bude Bulava nejrozšířenější raketou strategických sil Vojenského námořnictva Ruska, napsal pro Sputnik vojenský analytik Dmitrij Korněv.