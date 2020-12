Ministerstvo obrany RF informovalo o narušení příměří v Náhorním Karabachu

Ve zprávě se také uvádí, že ruské mírové síly neustále monitorují situaci a dohlížejí na dodržování příměří z 23 stanovišť.

Mírotvůrci se nadále snaží garantovat bezpečný návrat občanů do míst jejich trvalého pohybu.

„Za posledních 24 hodin se ruským mírovým silám podařilo bezpečně převézt 481 běženců. Celkově od 14. listopadu zabezpečili ruští mírotvůrci návrat 37 707 lidí do Náhorního Karabachu,“ uvádí se ve zprávě.

Moskva požaduje, aby účastníci konfliktu v Náhorním Karabachu dodržovali úplné příměří, řekl novinářům mluvčí velitelství ruských mírových sil.

Arménské ministerstvo obrany totiž dříve uvedlo, že Baku obnovilo nepřátelské bojové akce směrem k vesnicím Chin Taglar a Chcaberd. Vesnice se ukázaly být enklávami, zbytek Hadrutského rajónu je pod kontrolou ázerbájdžánských ozbrojených sil.

Baku zase obvinilo Jerevan z provokace a zdůraznilo, že Ázerbájdžán musel v reakci na to přijmout „adekvátní opatření“. Jak však uvádí ázerbájdžánské ministerstvo obrany, „momentálně“ se v regionu dodržuje příměří.

Dohoda o Náhorním Karabachu

Arménie a Ázerbájdžán se koncem září navzájem obvinily z eskalace konfliktu, který trvá od konce osmdesátých let. Všichni účastníci vyhlásili úplnou nebo částečnou mobilizaci, rozpoutaly se boje. Během půldruhého měsíce podnikly strany tři bezúspěšné pokusy o příměří.

V noci na 10. listopadu Rusko, Ázerbájdžán a Arménie podepsaly čtvrtou dohodu, podle které byli ázerbájdžánští a arménští vojáci povinni zastavit válečné akce, zůstat na obsazených pozicích a vyměnit si válečné zajatce. Jerevan se zavázal, že vrátí Baku Kelbadžarský, Lačinský a Agdamský rajón.

V zóně konfliktu byli rozmístěni ruští příslušníci mírových sil. Kontingent, který tvoří jednotky mírové 15. samostatné motostřelecké brigády Centrálního vojenského okruhu, čítá 1 960 vojáků, 90 obrněných transportérů, 380 kusů automobilové a speciální techniky.

V Baku označili dohodu za kapitulaci Jerevanu. Ilham Alijev zdůraznil, že je maximálně výhodná pro Ázerbájdžán, a po ukončení vojenské etapy se dá přejít k politickým otázkám.

Pašinjan zase prohlásil, že rozhodnutí o míru pro něj bylo mimořádně těžké, umožnilo však zachovat to, co by Karabach ztratil.