Vědci zjistili, že zubní pasta může pomoci v boji proti koronaviru

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je možné zabránit šíření koronaviru pomocí prostředků ústní hygieny.

Vědci provádějící obdobný výzkum zase dokázali, že ústní voda s obsahem cetylpyridiniumchloridu neutralizuje virus za 30 sekund.

„Výsledky experimentů prokázaly, že některé zubní pasty a ústní vody likvidují virus v dutině ústní, a můžou tak pomoci zamezit šíření onemocnění covid-19,“ uvádí se v článku.

Šance na přežití

Vědci z londýnského Institutu Francise Cricka dříve vyvinuli test na onemocnění covid-19, který umožňuje posoudit, jak intenzivně bude nemoc u pacienta probíhat a jaké jsou jeho šance na přežití.

Tým profesora Martina Ralsera z daného výzkumného ústavu v Londýně na začátku roku 2020 identifikoval 27 typů bílkovin v krvi pacientů s onemocněním covid-19, jejichž počet závisel na závažnosti jejich příznaků. Od té doby vědci pozorovali celkem 160 pacientů, kterým pravidelně kontrolovali krev kvůli bílkovinám, a to pomocí metody hmotnostní spektrometrie. Snažili se tak zjistit, zda je možné tímto způsobem předpovědět průběh onemocnění.

Myšlenka vědců spočívala v tom poskytnout lékařům „digitální obraz“ závažnosti onemocnění. Tedy něco, co není vždy zřejmé po běžném vyšetření pacienta. Například někteří pacienti s covidem-19 pociťují fenomén takzvané „šťastné hypoxie“, kdy jejich stav zůstává po dlouhou dobu stabilní a poté se prudce zhoršuje.

Jedná se tedy o krevní test. Pokud by se tento test dostal i do praxe, pak by lékařům umožnil nasměrovat včasnou léčbu k těm nejpotřebnějším pacientům, což by zvýšilo jejich šance na přežití.

Podle vědců byl tento test zatím použit u 24 těžce nemocných pacientů, u nichž správně předpověděl výsledek. U 18 z 19 přeživších a u pěti z pěti pacientů, kteří zemřeli.