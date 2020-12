V Trumpově administrativě uvedli, že Nord Stream 2 „nikdy nebude přepravovat ruský plyn“

Zdroj uvedl, že pokud by společnost Nord Stream 2, tedy provozovatel plynovodu, který je odpovědný za jeho výstavbu, mohla projekt dokončit, už by to udělala.

Nerozvedl však, jak Washington plánuje zajistit, aby plynovod nikdy nefungoval tak, jak má. USA se snaží zabránit výstavbě tohoto plynovodu, přičemž v roce 2019 byly zavedeny sankce, avšak svůj stanovený cíl nesplnily. Poté, co švýcarská společnost z projektu odstoupila kvůli hrozbě sankcí, našla společnost Nord Stream AG náhradu, která začala pracovat 11. prosince.

Současně Kongres USA nedávno přijal novou řadu opatření určených k likvidaci projektu, avšak podle společnosti Nord Stream AG není jasné, jak to ovlivní dokončení plynovodu, který je z 90 % hotov.

O přijetí obranného rozpočtu na rok 2021 jsme informovali již před pár dny. Podle 740miliardového návrhu zákona se zejména plánuje rozšíření sankcí proti plynovodům Nord Stream 2 a Turecký proud, budoucí dodávky zbraní Ukrajině, zákaz spolupráce amerických a ruských vojáků, sankce proti Turecku za systémy vzdušné obrany S-400 a další opatření, která jsou namířena proti Moskvě.

Nord Stream 2

Plynovod Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubických metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí. USA vyhlásily loni v prosinci sankce proti projektu a požádaly společnosti, jež se účastnily pokládky potrubí, aby okamžitě zastavily svoji účast. Švýcarská firma Allseas prakticky hned prohlásila, že pozastavuje práci.

USA později sankce rozšířily na společnosti, jež poskytují služby, zařízení anebo financování modernizace nebo vybavení lodí pracujících na projektu.

Plynovod Nord Stream 2 buduje společnost Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem, Gazpromem. Evropští partneři, Royal Dutch, Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall, financují projekt z 50 %, tedy v částce 950 milionů eur každý. V současné době se pracuje na dostavbě plynovodu - jeho budování bylo zastaveno po zavedení amerických sankcí.

V polovině listopadu německá vláda znovu promluvila o nepřípustnosti extrateritoriálních sankcí proti projektu. V Berlíně dodali, že budou koordinovat další kroky s evropskými partnery, Evropskou komisí a společnostmi podílejícími se na výstavbě plynovodu.