AP: Americké ministerstvo spravedlnosti si vyžádalo údaje o činnosti Bidena mladšího na Ukrajině

Americké ministerstvo spravedlnosti si v rámci vyšetřování daňových případů Huntera Bidena, syna Joe Bidena, vyžádalo informace o jeho vztazích s ukrajinskou plynárenskou společností Burisma a „dvaceti dalšími organizacemi“, uvádí agentura Associated Press s odvoláním na zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Agentura uvádí, že není jasné, zda je Hunterova práce pro ukrajinskou společnost hlavním bodem vyšetřování, nebo zda ministerstvo spravedlnosti studuje informace o všech jeho zdrojích příjmů v posledních letech. V rámci vyšetřování si ministerstvo spravedlnosti vyžádalo také dokumenty týkající se obchodních vztahů Huntera s Čínou a „dalších finančních transakcí“, uvádí agentura.

Dva zdroje agentuře sdělily, že vyšetřování zahájené v roce 2018 se v určitém okamžiku zaměřilo také na možné trestné činy praní špinavých peněz.

Biden mladší již dříve uvedl, že úřady v Delaware provádějí vyšetřování ohledně daní, které zaplatil, přičemž Joe Biden, který byl podle předběžných údajů zvolen prezidentem Spojených států, svému synovi vyjádřil podporu. Podle údajů televizního kanálu Fox News americké ministerstvo spravedlnosti v rámci vyšetřování zjišťuje obchodní vztahy Bidenova syna v Číně.

Politico později s odvoláním na zdroje uvedl, že „kromě Delaware se oddělení boje proti podvodům s cennými papíry Jižního okruhu v New Yorku zaměřuje na finance Huntera Bidena“.

Současný americký prezident Donald Trump již dříve prohlašoval, že „Čína by měla zahájit vyšetřování vůči Bidenovi“. A ještě před tím Trump říkal, že Biden mladší „dostával miliony z Ukrajiny a Číny“. Média uvedla, že v roce 2013, když byl Joe Biden viceprezidentem, ho Hunter doprovázel během návštěvy Pekingu. V Pekingu podle některých mediálních zpráv Hunter pomohl zorganizovat setkání Jonathana Lee, šéfa čínského soukromého fondu přímých investic BHR, se svým otcem. The NewYorker píše, že se poradci Joe Bidena obávali, že by za takové obchodní schůzky svého syna během oficiálních návštěv mohl být viceprezident kritizován.

Hunter Biden pracoval jako poradce vedení Burisma a vydělával až 50 000 $ měsíčně. Trumpovi příznivci mají podezření, že Biden mladší využil svého otce k lobbování. Kromě toho podezřívají Bidena staršího z nátlaku na ukrajinskou vládu, aby zprostila funkce generálního prokurátora Viktora Šokina, který vedl vyšetřování případu Burisma. Joe Biden to vše popírá. Demokraté označili publikaci za kampaň Kremlu.