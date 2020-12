Bordel v Německu? Toto přesně vystihuje čecháčkovství, konstatuje Ondráček. Zklamal jste mě, reagují uživatelé

Ondráček reagoval na reportáž novinářů serveru ParlamentníListy.cz z bavorského města Weiden. Místní trhovec si jim postěžoval, že čeští turisté patří mezi ty nejproblémovější. Zatímco němečtí občané dodržují veškerá protikoronavirová opatření „s vojenskou disciplínou“, Češi se je snaží obcházet.

„Protože těm lidem, kteří k nám přijeli, je vlastně jedno, že se musí něco dodržovat. Neřeší vůbec nic. Bojí se jen ve chvíli, kdy vidí policisty. Nebojí se ale policistů, jako spíše vysokých pokut. Zažil jsem rodinu, která okamžitě vypustila děti na náměstí, ty běhaly z obchodu do obchodu, braly si cukrovou vatu a perník přímo z krámků, které to měly vystavené, rodičům to bylo jedno. Ani jednou je neokřikli. Nikdo jiný tohle neudělal,“ shrnul pro ParlamentníListy.cz trhovec.

Podle komunistického poslance se nejedná o velmi dobrou vizitku českého národa. S tímto chováním se v Česku nikdy nebude žít jako v sousedním Německu, ačkoli prý o to mnozí stojí.

„Přátelé, toto přesně vystihuje to čecháčkovství. Za války jsme udávali sousedy Němcům, následně příkladně budovali socialismus, aby se z nás v roce 1990 stalo 10 mil. revolucionářů a teď... Jenže to, co jeden vidí jako hrdinství v boji za svobodu, může druhý vnímat jako nepochopitelné švejkování. Právě proto nebudeme nikdy žít jako v Německu, ač po tom mnozí za těch 30 let po převratu touží a berou to jako svůj vzor,“ okomentoval reportáž Ondráček.

S tímto komentářem však moc mezi svými sledujícími nepochodil a lidé se začali dělit o vlastní zkušenosti s německými turisty.

„A všiml si někdo, jak se chovají Němci u nás? O tom se nikde nepíše. Jezdívala jsem 15 let autobusem z ruzyňského letiště. Řvali tam, jako kdyby jim vše tady patřilo, to si nikdo z našich nedovolil, na koupališti je musel správce napomínat a nám si stěžoval, jak se chovají. V Třeboni na lodi po rybníku Svět opět smůla, já a moje dcera jediní Češi a ostatní rozeřvaní Němci nám zkazili poklidnou plavbu lodí. Chceme být jako Němci? Chceme se mít jako Němci? Já teda ne, raději budu žrát suché brambory,“ napsala jedna z uživatelek.

„V každém národě se najdou lidé, kteří se nechovají jako hosté!!! Mockrát jsem zažila Němce u nás na severu!!“ reagovala další.

Jiní uživatelé připomněli Němcům válku i okupaci.

„Jo, války a utrpení lidí to těm ‚hodným‘ Němcům kazí. Ten článek je napsaný jako pohádka o hodných a ukázněných Němcích. O jejich dobrotě nám mohou vyprávět lidé, co zažili jejich laskavosti a zrůdnosti v koncentrácích, ve vypálených vesnicích atd. A chování dneska Němců u nás, to není nic příjemného. Pisatel je příkladný klanící se kašpárek, který bude hlásat podle potřeby cokoliv. Asi nevidí opět 30 let, to zotročování českých lidí v cizích montovnách atd...“ napsala diskutující.

„Nikdy na to, co udělali, a nejen v minulém století, lidé nezapomenou. A trpět musí právem, ať jsou, jací jsou,“ uvedl.

„Tak teď jsi mě, Zdendo, zklamal a hodně!!!“ vyjádřila své rozhořčení nad poslancem další ze sledujících.

Koronavirus v Německu

V Německu se mezitím výrazně zpřísňují protiepidemická opatření. Kancléřka Angela Merkelová a premiéři spolkových zemí se dohodli, že zpřísnění bude platit od středy 16. prosince do 10. ledna. Uzavřou se obchody, kromě potravin a dalších s nezbytným zbožím, a školy.

Ve čtvrtek přibylo 29 875 nakažených, což je největší přírůstek od začátku pandemie. V zemi se nakazilo za celou dobu 1,3 milionu lidí a 21 787 obyvatel zemřelo.

