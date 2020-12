Britský premiér Boris Johnson oznámil, že Londýn je připraven na brexit bez dohody s EU

Jednání o brexitu pokračovala až do neděle, protože Spojené království a Evropská unie se na poslední chvíli pokoušejí dosáhnout dohody po skončení přechodného období dne 31. prosince.

Po telefonování s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou britský premiér Boris Johnson v neděli uvedl, že Spojené království je připraveno na brexit bez dohody, přičemž argumentoval tím, že v tomto kroku je „jasnost“ a „jednoduchost“.

Podle Johnsona je v současnosti nejpravděpodobnějším scénářem odchod z Evropské unie „bez dohody“ na konci přechodného období a Spojené království se na něj musí „připravit“ s „důvěrou“.

Poté, co Johnson informoval svůj kabinet o hovoru s úředníkem EU, Johnson novinářům řekl, že Británie by se měla i nadále snažit zajistit hladký odchod z EU dohodou, „která bude hotová“, pokud budou britští partneři ochotni to udělat.

„Zkusíme to z celého srdce a budeme maximálně kreativní,“ oznámil Johnson.

Premiér však poznamenal, že Spojené království a EU zůstávají v některých ústředních otázkách „velmi daleko od sebe“, „ale kde je život, tam je i naděje“.

„Budeme pokračovat v jednáních, abychom zjistili, co dokážeme, Spojené království se rozhodně nevzdá jednání,“ uvedl Johnson a uznal, že úředníci již prošli stanoveným termínem pro ukončení jednání.

„Musím znovu zopakovat, že s největší pravděpodobností se nyní musíme připravit na podmínky WTO, na australské podmínky,“ dodal Johnson.

Premiér uvedl, že Londýn stále není připraven dělat kompromisy v klíčových červených liniích, ale je připraven jít „na míli dál“ v pokusech o konsolidaci dohody mezi EU a Spojeným královstvím.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney však v neděli prohlásil, že věří, že je stále možné uzavřít obchodní dohodu po brexitu, ačkoli k jejímu zajištění zbývají jen dny.

„Tento týden bude na vyjednávací skupiny vyvíjen obrovský tlak, aby tento případ uzavřely, a řekl bych, že z Bruselu a Londýna přichází velká netrpělivost,“ uvedl Coveney.

Od roku 2021 Spojené království konečně opustí EU a strany musí mít v prosinci čas na to, aby se dohodly na zásadách, s nimiž budou v budoucnu spolupracovat v různých oblastech - od ekonomiky a obchodu až po soudní řízení.

„Klíčové“ neshody zůstávají na místě

Spojené království oficiálně opustilo EU v lednu a vstoupilo do jedenáctiměsíčního vyjednávacího období, které má vypršet 31. prosince. Během přechodu se očekávalo, že Spojené království vyjedná obchodní dohodu s blokem, ale dohodu se zatím nepodařilo uskutečnit.

Londýn a Brusel zůstávají v rozporu ohledně přístupu EU k rybářským revírům Spojeného království, správy po brexitu a takzvaného problému „rovných podmínek“, jehož cílem je zajistit, aby žádná strana nezískala nespravedlivou výhodu.

Boris Johnson si přeje, aby Británie po brexitu byla silnou nezávislou zemí bez překážek v právních předpisech EU, která však bude i nadále těžit z přístupu na evropský trh s nulovým clem.

Není překvapením, že Brusel není po brexitu ochoten poskytnout Londýnu „nespravedlivou konkurenční výhodu“.

Obě strany stanovily nedělní termín v naději, že odjedou od jednání s dohodou. Podle Johnsonových komentářů to však stále nevedlo k žádnému zásadnímu průlomu.