Naučte se pár pravidel pro zmrazení a rozmrazování chleba, abyste pečivo udrželi co nejdéle čerstvé

Čerstvé pečivo potěší svou nadýchaností a vůní, ale velmi rychle okorá. Někdy se nám doma nahromadí obrovské zásoby chleba a nevíme, co s ním. Jak ho můžeme zachránit? Můžeme si vyrobit například krutony, které ale nejsou vhodné do každého jídla. Snadnější a rychlejší je jeho zmrazení. Pojďme tedy zjistit, zda je možné chléb zmrazit, případně jak.

Proč zamrazovat chléb?

Zmrazit můžete nejen lesní plody, maso a ryby. Také pekařské výrobky jsou často podrobovány tomuto procesu. Mnoho supermarketů dnes sice nabízí čerstvé pečivo, ale většina z nich funguje na polotovarech.

Při správném zmrazení si chléb plně zachovává svou chuť i aroma. Navíc jde o skvělý způsob, jak udržet pečivo po dlouhou dobu čerstvé. Pokud však dojde k porušení této techniky, pak produkt rychle ztrácí své vlastnosti, zvlhne a začne nepříjemně zapáchat. Nelze jej dlouhodobě skladovat a rozhodně nepřinese žádný užitek.

Důvody, proč je dobré chléb zmrazit:

prodloužení čerstvosti. Vzácné, drahé a chutné druhy chleba je snadnější udržovat v mrazáku. Za pokojových podmínek se produkt mění již následující den;

zachránění přebytků. Je škoda pečivo vyhodit, někdy jej totiž nemáme komu dát;

pohodlné zásoby. Zmrazení vás zachrání i v případě, kdy po práci zapomenete koupit chléb, vrátíte se z dovolené, obchod poblíž domu nefunguje, nebo máte nečekanou návštěvu.

Jak zmrazit chléb v mrazáku

Kromě chleba můžete zmrazit i různé koláče, buchty, rohlíky, bochníky. Potřebujete k tomu jen zcela hermetický obal. Následně nastavte minimální teplotní režim pro rychlé zmrazení. A dále vám prozradíme, jak dlouho lze uchovat čerstvý chléb v mrazáku.

Bílý chléb

Bílé pečivo snáší zmrazení dobře. Čím více přísad je v těstě obsaženo, tím lépe se zachovává jeho chuť.

Pokyny ke zmrazení:

Bochník nakrájíme na plátky. Menší buchty zabalíme celé a velké bagety rozdělíme na několik částí. Pečivo obalíme potravinovou fólií a vytvoříme několik vrstev. Stejně tak jej můžete vložit do sáčku, ale vytlačte z něj přebytečný vzduch. Nyní vložte pečivo do mrazničky.

Pokud chcete zamrazit celý bochník, doporučuje se jej nejprve zabalit fólií, poté jej umístit do těsného plastového sáčku a svázat.

Tmavý chléb

Pekařské výrobky ze žitné mouky s náplní snášejí skladování při teplotách pod nulou hůř. Ořechy, sušené ovoce a další užitečné přísady uvolňují po rozmrazení vlhkost. Tyto výrobky je tak nutné mrazit pouze po kouskách. Při rozmrazování a zahřívání se přebytečná vlhkost okamžitě vypaří.

A technika je velmi podobná – plátky obalíme fólií, sáčkem. Lze je umístit i do vakuovaného sáčku a odstranit vzduch. Následně dáme produkt do mrazničky a zmrazíme.

Po zmrazení se glykemický index chleba sníží. Škrob je méně citlivý na působení trávicích enzymů, špatně se vstřebává. To je skvělá zpráva pro diabetiky, lidi s inzulínovou rezistencí.

Způsoby skladování chleba v mrazáku

Existují dva hlavní způsoby zmrazení chleba – celého bochníku a jednotlivých plátků. Méně často se dělají menší řezy pro krekry. Doporučujeme vám však hned chléb nakrájet na kousky, a to pro přímé rozmrazování a spotřebu. Je to lehčí a nemusíte rozmrazovat celý bochník.

V čem lze zmrazovat:

potravinářská fólie;

vakuované sáčky;

hustý polyetylen.

V čem zmrazovat nelze:

pergamen;

alobal;

pevné nádobí.

Před zmrazením vždy zabraňte vlhkosti, cizím zápachům a tvorbě námrazy. Domácí pečivo by mělo být předem vychladlé. V opačném případě se uvnitř obalu vytvoří vlhkost, produkt se snadno zkazí.

Fólií lze obalit plátky zabalené v plastu, což poskytne další ochranu. Kromě uzavřeného obalu je nutné minimalizovat vzduchovou mezeru. Proto nelze používat nádoby. Ideální jsou vakuované sáčky.

Jak dlouho můžete chléb skladovat v mrazáku

Nemá smysl chléb uchovávat v chladničce, lepší je jej okamžitě zmrazit. Při teplotě +5–7 stupňů se pekařské výrobky stále pomalu kazí a ztrácí svou chuť. Jediná věc, před kterou je může chladnička ochránit, je plíseň.

Trvanlivost mraženého chleba dosahuje šest měsíců, někdy dokonce až 7-8 měsíců. Chuťové vlastnosti jsou maximálně zachovány pouze po dobu 3-4 týdnů při teplotě -10-15 stupňů. Proto nemá smysl uchovávat takové výrobky déle než měsíc. Dlouhodobé skladování chleba vyžaduje teplotní režim -18 stupňů a nižší. Ne všechny domácí mrazáky ale takové podmínky dokáží zajistit.

Máte k dispozici funkci No Frost? Skvělé! Můžete chléb zmrazit s její pomocí. Zrychlení procesu pomáhá udržet kvalitní vlastnosti produktu a zabraňuje vysychání. To je zvláště důležité při použití obilovin, pečiva z otrub, vzácných druhů se sušeným ovocem, ořechy, semínky.

Jak správně rozmrazovat chléb k přímé spotřebě

Ten nejlehčí způsob rozmrazování je nechat chléb na stole. Na rozdíl od masa, ryb a jiných přípravků není nutné je uchovávat v chladničce. Rozmrazování zabere trochu času. Kousky budou připraveny ke spotřebě za 30-60 minut. Rozmrazeni celého chleba bude trvat asi dvě, tři hodiny. Pouze předem neodstraňujeme obal.

Další metody:

trouba. Pečivo zahříváme po dobu 10 minut na 170 stupňů a následně dostaneme čerstvě upečený chléb. Můžeme jej pokropit i vodou, mlékem či potřít medem. Zapneme troubu na 200 stupňů a po několika minutách se vytvoří křupavá krusta;

mikrovlnná trouba. Ohřejte pečivo v normálním režimu po dobu 1-2 minut;

parní hrnec. Vložíme potřebné množství na rošt, zahříváme asi deset minut.

Můžete zmrazit i plátky toastu. Ten okamžitě vložíme do toustovače a to do chvíle, dokud se nevytvoří křupavá kůrka.

Rozmrazený chléb však ztvrdne rychleji než ten čerstvý. Proto používáme pouze potřebné množství ke spotřebě během dne.

Můžete zmrazit jakékoliv pečivo. Důležitou podmínkou je ale jeho počáteční čerstvost. Okoralé kousky, bochník, který se zasekl v košíku na chléb, nelze čerstvě připravit. Starší zásoby je lepší zpracovat na strouhanku nebo si z něj připravit krutony s kořením. Jiná možnost je pečivo navlhčit ve vejci a osmažit jej.

Dalším důležitým bodem je, že je lepší zmrazovat naporcované kousky. Zmrazený celý bochník nelze pečlivě rozřezat.