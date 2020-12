Meghan Markle se stala investorkou: Manželka prince Harryho investovala do výrobce instantního latte Clevr

Vévodkyně ze Sussexu, Meghan Markle, investovala do start-upu zabývajícího se výrobou instantního latte s ovesným mlékem, Clevr Blends. Je to vůbec poprvé, co byly veřejně oznámeny informace o osobních investicích vévodkyně. Nicméně, její mluvčí odmítl zveřejnit výši této investice.