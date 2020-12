Japonská kosmická agentura poprvé ukázala, co se nachází uvnitř kapsle z asteroidu Ryugu

Připomeňme, že kapsle o průměru 40 centimetrů přistála v řídce osídlené australské poušti 5. prosince, čímž byla dokončena šestiletá mise přístroje k asteroidu Ryugu, který se nachází miliony kilometrů od Země.

Японские ученые показали частички грунта с астероида Рюгу: https://t.co/f0Cr4IdwkG pic.twitter.com/GEysPiv77I — ITnan (@ITnan_ru) December 15, 2020

Minulý týden byla kapsle přivezena do Japonska ke zkoumání, které by mělo pomoci pochopit původ sluneční soustavy a života na naší planetě, neboť takové vzorky obsahují informace „zabalené“ do nich před miliardami let, protože nebyly vystaveny působení okolního prostředí.

Prvním člověkem, který se podíval do kapsle, byl specialista JAXA Hirotaka Sawada, který se přiznal, že „oněměl“ překvapením a radostí, když uviděl, že kapsle není prázdná (čehož se všichni obávali), ale skutečně obsahuje „půdu“. Ukázalo se, že to jsou černá zrníčka podobná písku. Frakce částečně připomínala prach, částečně byla ve velikosti zrní a drobných oblázků.

Vědci jsou spokojeni s úspěšnou misí, protože se jim podařilo shromáždit ještě více vzorků, než se očekávalo, což rozšíří objem výzkumu. V tomto případě byla asteroidová „půda“ odebírána ve dvou fázích. Nejprve sonda shromáždila vzorky z povrchu a poté z hlubin asteroidu. Obě kapsle byly uchovávány odděleně od sebe.

Japonští odborníci tvrdí, že otevřeli pouze vnější obal kapsle a našli v ní černý „písek“ a také plyn. Na zbývající „vrstvy“ přijde řada příští týden. Již se ví, že Japonci předají asi deset procent získaného materiálu NASA výměnou za vzorky, které by měly být dodány na Zemi v roce 2023 během mise k asteroidu Bennu.

Polovina „písku“ z Ryugu zůstane nedotčena - pro budoucí výzkum, kdy budou vědcům k dispozici pokročilejší analytické technologie. Dnes je kapsle se vzorky umístěna v takzvané čisté místnosti, kde je vyloučen přístup pozemských látek a plynů. Vědecké zkoumání obsahu by mělo být zahájeno nejdříve v létě příštího roku.