Nedaří se vám zdobení cukroví? S našimi tipy to zvládne každý!

Všichni známe tradiční vánoční cukroví, které nesmí chybět ani na jednom svátečním stolu. Cukroví je nejenom chutným symbolem svátků, ale také dekoračním doplňkem, který může zkrášlit váš sváteční stůl.

Zdobení tradičního cukroví je oblíbenou zálibou hospodyněk a jejich dětí. Jak ale správně připravit polevu na cukroví tak, aby to neskončilo pohromou? S našimi recepty to zvládne každý. Tak popusťte uzdu své fantazii a jdeme na to!

Nejoblíbenějšími druhy polev na cukroví jsou čokoládová, citronová, ale jestliže se nebojíte experimentovat, můžete vyzkoušet také cukrovou polevu s ovocem nebo karamelovou polevu.

Čokoládová poleva

Na přípravu čokoládové polevy budete potřebovat:

100 g čokolády na vaření;

2 lžíce 100% ztuženého tuku.

Postup

Čokoládu je třeba nalámat na malé kousky, položit do misky a rozpustit ve vodní lázni za stálého míchání.

Postupně přidávejte tuk a třete tak dlouho, dokud se suroviny nespojí.

Zdobit cukroví bude nejlepší ještě teplou polevou.

Tipy

Čokoládu vždycky rozpouštějte na páře nebo ve vodní lázni.

K naředění polevy používejte jenom ztužený stoprocentní tuk. Nikdy nepoužívejte rostlinný tuk, jenž může obsahovat vodu.

Tuk přidávejte postupně po malých kouscích tak, aby tuk nepřesáhl 20 % z celkového obsahu polevy.

Samotný proces zdobení závisí jenom na vaší fantazii a tvořivosti. Můžete koláčky namáčet celé, do poloviny, nebo prostě jenom chaoticky postříkat.

Citronová poleva

Na přípravu citrónové polevy budete potřebovat:

150 g moučkového cukru;

2 lžíce citrónové šťávy;

2 lžíce horké vody.

Postup

Cukr vysypte do misky a přidejte citrónovou šťávu, třete, dokud se ingredience nespojí.

Pak přidejte horkou vodu a míchejte, dokud nezískáte hustou, bílou a lesklou směs.

Tip

Jestliže je poleva příliš hustá, přidejte trochu vroucí vody.

Cukrová poleva s ovocem

Na přípravu cukrové polevy s ovocem budete potřebovat:

150 g moučkového cukru;

1 lžíci citrónové šťávy;

2 lžíce ovocné zavařeniny;

2 lžíce vroucí vody.

Postup

Do misky prosejte moučkový cukr, přidejte citrónovou šťávu a ovocnou směs, a vše důkladně promíchejte.

Nakonec přidejte vroucí vodu a míchejte, dokud poleva nebude lesklá a hladká.

Tip

Ovocná cukrová poleva dodá vaší polevě příchuť, ale i hezkou barvu. Vybírejte proto ovoce s výraznou barvou: rybíz, jahody, maliny, nebo můžete použít potravinářská barvidla.

Karamelová poleva

Na přípravu karamelové polevy budete potřebovat:

2 bílky;

300 g moučkového cukru;

1 lžíci citrónové šťávy;

50 g cukru krupice;

50 ml horké vody.

Postup

Bílky promíchejte s citrónovou šťávou i s moučkovým cukrem.

Cukr krupici vysypte ho hrnce a uvařte karamel. Do hotového karamelu vlijte vodu a nechte rozvařit, aby nevznikly hrudky. Nechte vychladnout.

Nakonec spojte obě směsi dohromady. Takto připravenou karamelovou směs ocení především vaše děti.