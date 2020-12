Odborníci prozradili, jak vybrat ty nejlepší mandarinky na sváteční stůl a jak je co nejdéle udržet čerstvé

Při nákupu mandarinek musíte vybírat ty nejkrásnější kousky, bez známek hniloby a skvrn. Stejně tak by jejich slupka měla být rovnoměrná. Takové rady se uvádí na webu Federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a blahobytem lidí (Rospotrebnadzor).

Každé ovoce tak musí být pečlivě prozkoumáno: ovoce musí být voňavé, pevné, rovnoměrně zbarvené a bez otlaků nebo poškození slupky. Mandarinka by ale neměla být příliš měkká, tvrdá nebo suchá. Stopka se zelenými listy však není známkou čerstvosti, poznamenává agentura. Rospotrebnadzor také uvedl, že čím světlejší je ovoce, tím kyselejší je dřeň.

Jak připomněli v dané službě, zralé plody se dlouho neuchovávají.

Jak správně skladovat mandarinky doma?

Mandarinky skladujte ve speciálním prostoru chladničky při teplotě plus šest stupňů a jejich slupku potřete rostlinným olejem. Také stojí za to přesunout ovoce ze sáčku do síťky. Důležité je nenechat je uschnout.

Kromě toho byste neměli trhat jejich listy na větvích – pomůže to zachovat čerstvost ovoce. Vyhoďte citrusovou kůru a poté si důkladně umyjte ruce, protože plody jsou před transportem ošetřeny sloučeninami síry – způsobují astmatický účinek.

Papír, do kterého jsou citrusové plody zabaleny, je impregnován přípravkem proti tvorbě hniloby a plísní a nádoby, ve kterých jsou plody uloženy, mohou být ošetřeny antiseptikem, které se také může dostat na ovoce. Proto Rospotrebnadzor doporučuje před konzumací ovoce důkladně umýt teplou vodou a mýdlem.

Kdo by neměl jíst mandarinky?

Olga Grigoryanová, přední výzkumná pracovnice v ruském Federálním výzkumném středisku pro výživu a biotechnologii, kandidátka lékařských věd a odbornice na výživu, řekla agentuře RT, kdo by měl omezit konzumaci mandarinek a kdo by je měl úplně z jídelníčku vynechat.

„Lidé, kteří chtějí zhubnout, a ti, kteří jsou obézní, mají cukrovku, potřebují kontrolovat dávku těchto plodů. Dvě mandarinky denně, nic víc,“ řekla Grigoryanová.

Lékařka vysvětlila, že nadměrná konzumace mandarinek může negativně ovlivnit postavu, protože toto ovoce obsahuje nejvyšší množství fruktózy ze všech citrusových plodů.

Výživová poradkyně také poznamenala, že u alergiků může dojít k vyrážce, alergické rýmě nebo dokonce udušení kvůli konzumaci těchto plodů, proto by tito lidé měli být obzvláště opatrní, pokud jde o přítomnost mandarinek na svátečním stole.

„Pokud trpíte alergickými chorobami, měli byste tyto plody vyřadit ze svého jídelníčku. Samozřejmě omezte jejich dávku i pro děti,“ vysvětlila Grigoryanová.

Kromě toho odbornice dodala, že v období exacerbace gastrointestinálních onemocnění je také nutné opatrně dávkovat citrusové plody.