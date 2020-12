Husky jako tichý společník? V žádném případě! Podívejte se, jak si toto severské plemeno krátí dlouhé chvilky

Sibiřský husky patří mezi velmi oblíbená psí plemena. A existuje pro to hned několik důvodů. Nicméně, tento chlupatý společník má přece jen jednu velmi zvláštní vlastnost, a sice, že opravdu moc rád vyje. A to doslova za každé situace…

Pokud si chcete užít klidu a ticha, pak si nepořizujte huskyho. Ten si totiž každou volnou chvilku krátí svou oblíbenou činností – hlasitým vytím.

Tento pes vyje spolu s dětmi, které křičí.

Vyje také ve chvíli, kdy odpočívá a leží jen tak na podlaze.

Od vytí ho neodradí ani to, když je nutné provést hygienu. Hlasitě se projevuje i při koupeli!

A když chce jít husky ven na procházku? Dá o tom vědět – a jak jinak, než vytím!

Je však jedna jediná chvíle, kdy se tento pes zklidní, ztiší a vydrží mlčky. Je to chvíle, kdy spí.

Sibiřský husky

Sibiřský husky patří mezi střední plemena psů. Jedná se o severské plemeno s hustou srstí, která může mít stejně jako jeho oči různou barvu. Husky vyniká svojí vytrvalostí a oddaností. Málokdy štěká, rád ale vyje.

Husky je mimo jiné velmi inteligentní pes, který miluje svou rodinu. Stejně tak je přátelský a dobře vychází i s dětmi. Je však také nezávislý a rád si dělá věci po svém. Mimo to je to pes plný energie a rozhodně to není mazlíček pro každého. Je nezávislý a namotivovat ho k poslušnosti není vůbec lehké. Dokáže být dost tvrdohlavý a jeho výcvik vyžaduje trpělivost, důslednost a notnou dávku představivosti.