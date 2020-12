Ruský ministr zahraničí vyhodnotil mediální zprávy o dvojité nebo trojité „otravě“ Navalného

„Všechny tyto zprávy jsou zábavným čtením, ale způsob, jakým jsou tyto novinky podávány, svědčí pouze o jedné věci: naši západní partneři nemají žádné etické normy, chybí jim dovednosti běžné technologické práce a ochota dodržovat mezinárodní právní normy, pokud jde o zjišťování skutečností,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci po jednání s chorvatským ministrem zahraničí v Záhřebu.

Podle jeho slov je Moskva již zvyklá na to, že Spojené státy a další západní země jednoduše sdělují prostřednictvím médií další obvinění na adresu Ruska - „ať už jsou to hackeři nebo nějaká senzace o dvojité, dokonce i trojité otravě Navalného“.

„Logika je zde taková: my jsme oznámili například nová fakta, která byla objevena německými tajnými službami o otravě Navalného, a Moskva už dva dny mlčí. Jestliže mlčí, znamená to, že je vinna. Nenormálnost takového přístupu vidí podle mého názoru každý rozumný člověk,“ řekl ministr.

Navalnyj synchronně s americkým televizním kanálem CNN, německým časopisem Spiegel a portálem Bellingcat, který je známý protiruskými konspirologickými články, v pondělí uveřejnil materiál, v němž tvrdí, že zná jména osmi „pracovníků FSB“, kteří se ho podle jeho verze několikrát pokusili otrávit, ale bezvýsledně. Podle tvrzení Navalného „příslušníci FSB“ jezdili za ním po ruských regionech, mimo jiné údajně i do Novosibirska a Tomska, o čemž on dříve nevěděl. Přitom neexistují žádné důkazy, že by tito lidé provedli konkrétní kroky vedoucí k otravě.

Autory „vyšetřování otravy“ jsou zaměstnanci společnosti Bellingcat. Tento zdroj opakovaně publikoval protiruské materiály, zejména o případu havárie malajské linky MH17 v Donbasu a „kauze Skripal“, jejichž tvrzení ruští činitelé opakovaně vyvraceli.

CNN, Spiegel a Navalnyj staví svou verzi na základě letenek a telefonních účtů, které není možné legálně získat ani ověřit. Navalnyj také tvrdí, že ruští lékaři, kteří mu poskytovali pomoc, činili během jeho hospitalizace v Omsku nepravdivá prohlášení o jeho diagnóze.

Autoři „vyšetřování“ zároveň přiznávají, že neexistují žádné důkazy o tom, že by některý z označených „příslušníků FSB“ byl v Omsku během Navalného hospitalizace, čímž vyvracejí dřívější verzi britských novin Sunday Times o opakovaném pokusu „otrávit“ opozičníka tam.

Během setkání se členy Rady pro lidská práva ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Moskva je připravena přijímat materiály z jiných zemí o incidentu s Navalným a vyšetřovat tento případ, ale žádný ze zahraničních partnerů neposkytl Rusku materiály a nevysvětlil důvod.

Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna v Omsku poté, co se mu cestou z Tomska udělalo v letadle špatně. Na základě výsledků jeho vyšetření omští lékaři určili jako hlavní diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale podle omských lékařů nebyly v Navalného krvi ani moči nalezeny žádné jedy.

Později byl transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok. Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily švédské a francouzské laboratoře, přičemž na žádost Berlína provádí OPCW vlastní zkoumání. Kreml v této souvislosti prohlásil, že Berlín neinformoval Moskvu o svých zjištěních, a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká odpověď od Německa na oficiální žádost ohledně této situace, neboť během jednoho měsíce Rusko zaslalo Německu tři žádosti o právní pomoc ohledně situace s Navalným, ale nedostalo žádnou odpověď.

Už v den hospitalizace Navalného začala prokuratura a policie provádět prověrky.

Orgány SRN dříve nepopíraly, že německá zpravodajská služba BND měla od 90. let přístup k bojové toxické látce Novičok.