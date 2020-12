Výsledky a výhledy: Velká tisková konference Vladimira Putina. V novém formátu

Padla otázka o materiálech ohledně rodiny Putina a kauzy s otravou Navalného. Kdo ho otrávil?

Putin poznamenal, že ve „vyšetřování“ je mnoho falešných informací. Zdůraznil, že dělá vše pro zemi a je mu jedno, jak vypadá za hranicemi RF.

Pokud jde o situaci s Navalným, Putin prohlásil, že nikdo neměl potřebu ho otrávit.

Putin v komentáři k publikacím o Alexeji Navalném uvedl, že aktivista má podporu zahraničních zpravodajských a tajných služeb.

Během Putinovy výroční tiskové konference zazněla zmínka také o vyšetřování The Insider, Bellingcat a CNN za účasti Der Spiegel, který údajně citoval jména a fotografie důstojníků FSB podílejících se na údajné otravě Navalného.

Prezident tyto publikace nazval nikoli vyšetřováním, ale „legalizací práce amerických speciálních služeb“.

„Ale pokud je to tak, a je to tak, ujišťuji vás, znamená to, že tento pacient berlínské kliniky je v tomto případě podporován americkými tajnými službami,“ řekl prezident.