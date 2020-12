Putin o Navalném: Proč by ho měl někdo trávit, kdo ho potřebuje

Ruský prezident Vladimir Putin během velké tiskové konference uvedl, že zveřejnění osob údajně zapojených do otravy vůdce ruské opozice Alexeje Navalného není vyšetřování, ale legalizace materiálů amerických tajných služeb.

„Poslouchejte, velmi dobře rozumíme, o co se jedná. A v prvním případě, v tomto případě, jde o legalizaci, nejde o nějaký druh vyšetřování, jedná se o legalizaci materiálů od amerických tajných služeb,“ uvedl Putin.

Prezident dodal, že to znamená, že Navalnyj má podporu amerických tajných služeb.

„A pokud je to správně, pak je to zajímavé, pak by se o něj samozřejmě měly starat tajné služby. Ale to vůbec neznamená, že je nutné ho trávit, kdo ho potřebuje?“ pokračoval.

Putin poznamenal, že osobně pomáhal Navalnému opustit Rusko na žádost jeho manželky.

„Manželka (manželka Alexeje Navalného, Julia Navalná; pozn. red.) se na mě obrátila – hned v tu chvíli jsem vydal příkaz, aby ho pustili na ošetření do Německa,“ dodal.

Putin označil vyšetřování za „trik politického boje“, jehož smyslem je „zaútočit na nejvyšší úředníky a dosáhnout tak jejich úrovně“. Podle prezidenta by se pro dosažení uznání lidí neměly používat triky, ale dokázat životaschopnost „konkrétních činů nebo konkrétního programu“.

„Vyzývám tedy všechny naše odpůrce současné vlády, obecně všechny politické síly v zemi, nikoli jejich osobními ambicemi, ale naopak zájmy občanů Ruské federace, aby se nabízela pozitivní agenda za účelem řešení problémů, kterým země čelí,“ řekl Putin.

Vyšetřování Bellingcat

Navalnyj synchronně s americkým televizním kanálem CNN, německým časopisem Spiegel a portálem Bellingcat, který je známý protiruskými konspirologickými články, v pondělí uveřejnil materiál, v němž tvrdí, že zná jména osmi „pracovníků FSB“, kteří se ho podle jeho verze několikrát pokusili otrávit, ale bezvýsledně. Podle tvrzení Navalného „příslušníci FSB“ jezdili za ním po ruských regionech, mimo jiné údajně i do Novosibirska a Tomska, o čemž on dříve nevěděl. Přitom neexistují žádné důkazy, že by tito lidé provedli konkrétní kroky vedoucí k otravě.

Autory „vyšetřování otravy“ jsou zaměstnanci společnosti Bellingcat. Tento zdroj opakovaně publikoval protiruské materiály, zejména o případu havárie malajské linky MH17 v Donbasu a „kauze Skripal“, jejichž tvrzení ruští činitelé opakovaně vyvraceli.

CNN, Spiegel a Navalnyj staví svou verzi na základě letenek a telefonních účtů, které není možné legálně získat ani ověřit. Navalnyj také tvrdí, že ruští lékaři, kteří mu poskytovali pomoc, činili během jeho hospitalizace v Omsku nepravdivá prohlášení o jeho diagnóze.

Autoři „vyšetřování“ zároveň přiznávají, že neexistují žádné důkazy o tom, že by některý z označených „příslušníků FSB“ byl v Omsku během Navalného hospitalizace, čímž vyvracejí dřívější verzi britských novin Sunday Times o opakovaném pokusu „otrávit“ opozičníka tam.

Údajná otrava Navalného

Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna v Omsku poté, co se mu cestou z Tomska udělalo v letadle špatně. Na základě výsledků jeho vyšetření omští lékaři určili jako hlavní diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale podle omských lékařů nebyly v Navalného krvi ani moči nalezeny žádné jedy.

Později byl transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok. Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily švédské a francouzské laboratoře, přičemž na žádost Berlína provádí OPCW vlastní zkoumání. Kreml v této souvislosti prohlásil, že Berlín neinformoval Moskvu o svých zjištěních, a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká odpověď od Německa na oficiální žádost ohledně této situace, neboť během jednoho měsíce Rusko zaslalo Německu tři žádosti o právní pomoc ohledně situace s Navalným, ale nedostalo žádnou odpověď.

Už v den hospitalizace Navalného začala prokuratura a policie provádět prověrky.

Orgány SRN dříve nepopíraly, že německá zpravodajská služba BND měla od 90. let přístup k bojové toxické látce Novičok.