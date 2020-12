Putin: Americká protiraketová obrana není pro nové ruské zbraně žádný problém

Během tiské konference Putin uvedl, že jako odpověď na rozšiřování americké protiraketové obrany po celé planetě mohlo Rusko buď stavět svoji, nebo vytvářet nové, supermoderní zbraně schopné ji překonat.

„Buď my sami budujeme systém protiraketové obrany, nebo vytváříme systémy, pro něž tato protiraketová obrana není žádný problém. Udělali jsme to, s pomocí hypersonických zbraní, včetně Avangardu. Připomenu, 20 a více Machů, globální dolet, a ne balistický,“ uvedl ruský prezident.

Rusko se nehodlá nechat vtáhnout do nových závodů ve zbrojení, ale bude zajišťovat svoji bezpečnost, uvedl ruský lídr.

„Co se týče závodu ve zbrojení, řekl jsem, že už začal… My se do něho nenecháme zatáhnout,“ prohlásil během tiskové konference a dodal: „Začal už. Začal, to je očividné. Po výstupu USA z dohody o protiraketové obraně vše začalo. No, je to tak: Jedna země pro sebe buduje deštník, to znamená, jaký bude konečný výsledek? Konečným výsledkem bude vynulování našeho jaderného potenciálu. Takže, co my musíme dělat: My jsme museli udělat vše, aby k tomu nedošlo.“

Podle slov ruského prezidenta se díky talentu inženýrů, pracujících a vědců podařilo vyrovnat rozdíl v míře obranného rozpočtu ve srovnání s USA. Putin dodal, že se pracuje na úkolech, které mají zajistit bezpečnost země a národa.