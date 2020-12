Fenka s neobvykle dlouhým krkem a nohama se stala hvězdou na sociálních sítích

Fenka dlouhosrstého vipeta z amerického státu Wisconsin se díky neobvykle dlouhému krku a nohám stala hvězdou na sociálních sítích. Píše o tom The Mirror.

Jeden rok stará fenka jménem Cleo vypadá díky svému jedinečnému vzhledu spíše jako žirafa než pes. V roce 2019 si ji 23letá majitelka Claire Puissantová převzala od chovatele v Ohiu.

Nyní má Cleo vlastní stránku Instagramu, kde ji sleduje 26,7 tisíc sledujících. Na fotografiích se pes představuje v různých barevných kostýmech. Vzhledem k dlouhým nohám zvířete je však pro majitele obtížné najít pro ni vhodné oblečení.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cleo (@cleolonglegs)

„Všechno, co je v prodeji, je vždy krátké a vypadá to, jako by měla jen tílka,“ stěžovala si Puissantová. Majitelka byla ohromena úspěchem, kterým se Cleo pyšní na sociálních sítích.

„Založila jsem jí účet jen pro sebe a neustále se vyhýbám takové pozornosti na Instagramu a TikToku,“ zdůraznila Puissantová.

Vysvětlila, že dlouhé nohy jsou charakteristickým rysem plemene. Majitelka popsala Cleo jako inteligentní, expresivní a zábavnou.

Nejvíce ze všeho podle Američanky fenka ráda chodí po skalách, hraje si se svou kamarádkou a během dne tiše dřímá.

Cleo žije se čtyřletým chrtem jménem Abelina. Uživatelé sociálních médií zanechávají na stránce Cleo nadšené komentáře.

Jeden z nich napsal: „Mohla bys být modelka. Topmodelka. Tvoje nohy jsou na to dobré. “