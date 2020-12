Vědci zaznamenali rozšíření améby, která „požírá mozek“

Odborníci analyzovali případy primární amébové meningoencefalitidy zaznamenané během čtyř desetiletí. Přestože roční počet infekcí zůstává stejný, jejich rozmístění se mění. Oblast, kde se vyskytuje mikroorganismus Naegleria fowleri, se přesouvá na sever, jelikož touto nemocí umírá stále více lidí na středozápadě Spojených států. Primární amébová meningoencefalitida končí téměř ve všech případech smrtí.

Lidé se mohou nakazit tak, že jim tento prvok pronikne do těla obvykle nosní dutinou, a to v jakémkoliv životním stádiu. Po proniknutí do těla následně měňavková stádia prochází skrz sliznici a podél čichového nervu se dostává do mozku. Zde způsobují lýzu mozkových buněk a zánět, brzy poté následuje kóma a smrt. Inkubační doba se může pohybovat od několika dnů do přibližně dvou týdnů. Za zmínku taktéž stojí, že pokud si člověk jednoduše lokne špinavé vody, která se ale nedostala do nosní dutiny, toto onemocnění se nevyvine.

Naegleria fowleri obvykle žije ve stojatých vodách s teplotou vody 45 stupňů Celsia (někdy k infekci dochází po návštěvě bazénů). Předpokládá se, že místa, kde se tato améba vyskytuje, se rozšiřují kvůli globálnímu oteplování.

Černá skvrna

V minulém roce jsme informovali, že Američan Dave Bennett se vykoupal v moři, na těle se mu objevila černá skvrna a následující den zemřel. Případ se stal ve městě Destin ve státu Florida, kam si přijel muž s rodinou odpočinout. Poté, co se vykoupal, měl druhý den muž zvýšenou teplotu, která byla doprovázena zimnicí a křečemi, a proto se rodina rozhodla vrátit do rodného města.

Cestou domů se muži udělalo hůře. Společně s manželkou jeli do nemocnice.

Lékaři prohlédli pacienta a objevili černou skvrnu na kůži. Začali mít podezření, že jsou to stafylokoky. Kapačka s antibiotiky však nepomohla, a proto převezli muže na jednotku intenzívní péče. Lékaři došli k závěru, že jeho orgány jsou v kritickém stavu.

Lékařům se nepodařilo Bennetta zachránit. Pitva ukázala, že v jeho krvi se nacházely smrtící bakterie rodu Vibrio, které se dostaly prostřednictvím rány do krve a způsobily její otravu.