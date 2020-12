V Kremlu okomentovali zákaz vydaný Vladimiru Putinovi na návštěvy olympijských her

Mezinárodní sportovní arbitráž ve čtvrtek zakázala ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi navštěvovat olympijské a paralympijské hry a světové šampionáty v průběhu dvou let. Zákaz se týká „členů ruských zastupitelství“. Jak se zmiňuje ve speciálním bodu rozhodnutí, mezi ně se počítají „zástupci ministrů, ministři, vicepremiéři, předseda vlády a prezident Ruské federace“.

„Nám je samozřejmě líto tohoto rozhodnutí. A samozřejmě, máme k tomu negativní vztah. Spolu s tím, jak už řekli naši sportovní vedoucí, hlavní je, že sportovci budou mít právo účastnit se mezinárodních soutěží. To pomůže zachovat svoji mezinárodní kvalifikaci a sportovní formu, to je velmi důležité,“ uvedl Peskov pro novináře.

Pokračování v jednání

Rusko bude po rozhodnutí sportovní arbitráže pokračovat v dialogu s mezinárodními sportovními organizacemi, a to jak pro ochranu zájmů svých sportovců, tak i pro boj s „hlavním zlem“ – dopingem, informoval tiskový mluvčí Kremlu.

Mezinárodní sportovní arbitráž 17. prosince publikovala rozhodnutí ve sporu mezi WADA a RUSADA, kde se říká, že ruští sportovci se nebudou moci účastnit velkých mezinárodních sportovních akcí, a to ani olympijských her a paralympijských her, pod ruskou vlajkou do 16. prosince roku 2022.

„Ve všech ostatních otázkách budeme podporovat maximálně těsné kontakty s mezinárodními sportovními organizacemi. Budeme v tomto dialogu pokračovat. Budeme nadále ochraňovat naše zájmy všemi dostupnými prostředky. A budeme pokračovat v boji s dopingem, o němž jako o největším zle opakovaně hovořil ruský prezident ve svých vystoupeních,“ řekl novinářům.

Rozhodnutí arbitráže fakticky snížilo dobu trestu o polovinu ve srovnání s předchozím rozhodnutím WADA. Vystupovat ruským sportovcům v neutrálním statusu není zakázáno. Obě strany soudního klání po verdiktu uvedly, že jsou s rozhodnutím spokojeny.