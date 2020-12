Připravujeme tradiční přílohu novým způsobem: Pyré z jablek a brambor

V závislosti na zemích existují různé interpretace receptu. Například Italové do něj tradičně přidávají olivový olej, rajčata a smetanový sýr. V anglickém receptu do brambor přidávali celer a zakysanou smetanu, a dokonce do něj zpočátku přidávali vodu z brambor. A místo másla používali hlavně rostlinný olej. Na internetu lze nalézt i takové recepty, kdy se do pyré přidává pálivá paprika, syrová vejce a tvrdý sýr. My vám však dnes nabídneme recept, do kterého jsou potřeba jablka.

Budeme potřebovat následující ingredience:

brambory – 2 kg;

jablka – 5 ks;

plnotučné mléko - 250 ml;

sůl – podle chuti.

Příprava:

1. Jablka a brambory omyjeme a oloupeme;

2. Vložte jablka do jednoho hrnce, zalijte vodou a přiveďte k varu, pak je poduste na nejmenším ohni, dokud se vám neuvaří;

3. Do brambor nalijte na dobu 30 minut ledovou vodou, pak ji vyměňte a dejte brambory vařit;

4. Po vaření slijte vodu z jablek a brambor, nechejte je po dobu 10 minut v cedníku;

5. Ve velkém hrnci rozmačkejte brambory s jablkem do pyré, pak nalijte sklenici teplého mléka a důkladně hmotu rozmixujte ještě jednou.

Šest hlavních chyb při přípravě bramborové kaše

Nedaří se vám bramborová kaše? Možná, že není tak dobrá kvůli tomu, že se dopouštíte jedné z těchto běžných chyb.