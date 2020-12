Pompeo označil Rusko za nepřítele Spojených států

„Vždy se mě ptají, kdo je náš nepřítel, a odpověď je taková: existuje mnoho těch, kteří chtějí podkopat náš způsob života, naši zemi, základní demokratické principy. Rusko se určitě na tomto seznamu nachází,“ uvedl Pompeo v show.

Američtí oficiální představitelé obvykle označují Rusko za protivníka, nikoliv za nepřítele.

Ministr připomněl zprávy, které se objevily v amerických médiích, že Rusko bylo údajně zapojeno do nedávných kybernetických útoků. „Podobné věci jsme viděli velmi dlouho – využívání asymetrického potenciálu na získání pozice, ze které mohou přinutit Spojené státy platit,“ dodal.

V neposlední řadě uvedl, že ruské vedení je „skutečným rizikem pro ty, kteří milují svobodu“. Pompeo zároveň dodal, že nechce podceňovat nebezpečí z Ruska, Čínu považuje za důležitější „existenciální“ hrozbu pro Spojené státy.

Dříve agentura Reuters s odkazem na vlastní zdroje informovala, že skupina hackerů podporovaná vládou cizího státu dokázala získat přístup k systému Ministerstva financí USA a Národní správy telekomunikací a informací. Také se uvádělo, že nabouráno mohlo být také Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA. Rozsah hackerského útoku měl být natolik vážný, že v sobotu podle jednoho ze zdrojů proběhla schůzka Rady národní bezpečnosti USA. Jak psal Washington Post s odkazem na zdroje, z útoku byli obviněni ruští hackeři, žádné důkazy média nepřináší. Velvyslanectví Ruska v USA označilo obvinění amerických médií na adresu Ruska za neodůvodněná.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov při komentáři zpráv o hackerských útocích na americké ministerstvo financí oznámil, že Rusko s tím nemá nic společného.

Skutečná výzva podle Pompea

Samotný Pompeo na začátku tohoto týdne označil Rusko za „skutečnou výzvu“ pro USA. Takto se americký ministr vyjádřil v rozhlasové show Bena Sharipo.

V rozhovoru pro rozhlasovou show Bena Sharipo se amerického ministra zahraničí Pompea zeptali na „ruskou agresi“ v kybernetickém prostoru, přičemž naráželi na nedávné nabourání se do systémů amerických úřadů.

„Nejsem si jistý, že se Rusko stalo agresivnější. Je to něco stálého. Ruské úsilí použití kybernetického potenciálu proti nám tady, v USA, pokračuje neustále, zatímco jsem byl šest let v Kongresu, teď šest let v administrativě. Viděl jsem to neustále dlouhou dobu,“ odpověděl Pompeo.

Navíc znovu obvinil Rusko ze zasahování do amerických voleb. „Snažili se zasahovat do našich voleb v letech 2008, 2012 a 2016. Lépe jsme to zvládli v roce 2020, když jsme jim odporovali. Je to skutečná výzva. Donutili jsme Rusy zaplatit. Vyzvali jsme je k ukončení této zlomyslné činnosti. Ale oni jsou skutečná výzva,“ oznámil americký ministr zahraničí.