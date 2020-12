V USA schválili použití vakcíny proti koronaviru od společnosti Moderna

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil na použití v USA vakcínu proti koronaviru, kterou vyrábí společnost Moderna. Úřad to uvedl ve svém prohlášení.

V naléhavých případech se může vakcína použít pro osoby od 18 let.

„Nyní, když jsou k dispozici dvě vakcíny proti covidu-19, učinila FDA další důležitý krok v boji proti globální pandemii, kvůli které se potýká USA s množstvím hospitalizací každý den,“ řekl šéf úřadu Stephen Hahn.

Jedná se o druhou vakcínu schválenou Spojenými státy. Dříve začalo očkování preparátem, který vyrábí společnost Pfizer.

Pfizer oznámila nedostatek vakcíny proti covidu-19 pro USA

Již dříve list The Washington Post s odvoláním na informované zdroje oznámil, že americká společnost Pfizer administrativě prezidenta USA Donalda Trumpa oznámila, že nebude moci poskytnout podstatné množství dodatečných dávek vakcíny proti koronaviru do konce června nebo července, protože jiné země nakoupily větší část zásob.

Jak píše deník, znamená to, že vláda USA snad nedokáže zvýšit dodávky vakcíny Pfizer tak rychle, jak se očekávalo.

V červenci bylo oznámeno, že úřady USA uzavřely dohodu s americkou farmaceutickou společností Pfizer a německou biotechnologickou společností BioNTech o nákupu až 600 milionů dávek vakcíny proti koronaviru, kterou tyto firmy vyvíjejí. V souladu s dohodou po obdržení prvních 100 milionů dávek zaplatí úřady USA společnostem 1,95 miliardy dolarů. Podle podmínek dohody „mohou USA nakoupit až 500 milionů dávek dodatečně“.

List The Wall Street Journal dříve oznámil, že kvůli problémům s logistikou dodá americký farmaceutický gigant Pfizer do konce roku 2020 dvakrát méně dávek vakcíny, než se předpokládalo. Jak oznámil list, Pfizer a její německý partner BioNTech plánovaly dodat do konce roku 100 milionů dávek vakcíny, teď ale bylo toto množství sníženo na 50 milionů.

Německá společnost BioNTech a americký farmaceutický obr Pfizer v listopadu oznámily úspěšnou třetí fázi klinických studií své vakcíny, která prokázala efektivitu asi 95 % v prevenci covidu-19. První zemí, která certifikovala vakcínu proti koronaviru od Pfizer a BioNTech, se stala Británie.