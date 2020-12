ČR kvůli nové mutaci viru zastaví lety z Velké Británie. Davy lidí prchají z Londýna a nemoc se vymyká kontrole

O tom, že by k takovému kroku mohlo dojít, včera hovořil již premiér Andrej Babiš. Ten však avizoval, že o tom bude vláda následující den teprve rozhodovat.

„Česká republika, podobně jako řada dalších evropských zemí, od pondělí zastaví lety z Velké Británie. Příslušné opatření bude vydáno během zítřejšího rána,“ objevilo se včera večer na sociální síti.

​Připomeňme, že Česko není jedinou zemí, která se k takovému řešení uchyluje. Lety z dané země totiž zastavilo už několik evropských zemí, jako je ku příkladu Nizozemí, Itálie, Irsko, Bulharsko či Rakousko. Od půlnoci je ruší i Německo a dle aktuálních informací o zrušení leteckých spojů se Spojeným královstvím rozhodlo také Švýcarsko. Navíc by se podobná opatření do konce roku měla týkat i pobaltských států. Zdroje hovoří o tom, že byla zrušena i železniční doprava mezi Londýnem a Bruselem a Londýnem a Amsterdamem. Lety z britských ostrovů dále zastavily země jako Izrael, Kuvajt a údajně i Austrálie.

Za zmínku stojí i to, že od půlnoci bylo na 48 hodin přerušeno také veškeré dopravní spojení mezi Velkou Británii a Francií. To se netýká jen letecké dopravy, ale také dopravy vlakem podmořským tunelem a či dopravy trajekty.

Zákaz vstupu pro britské cestující připravuje i Švédsko, uvedl tamní ministr vnitra. Řecko uvalilo pro návštěvníky z této země sedmidenní karanténu, Kypr pak dvoutýdenní karanténu a Španělsko zpřísnilo kontroly příjezdů ze Spojeného království. Dále se na pozastavení letů s Británií dohodly také orgány Turecka, Kanady a Argentiny. Zároveň Saúdská Arábie na týden úplně uzavřela své hranice a zrušila všechny mezinárodní lety.

Lidé prchají z Londýna

Z Velké Británie v posledních dnech prchá velké množství lidí. Lidé, kteří v zemi dlouhodobě žijí a pracují, se totiž vrací do své domoviny na vánoční svátky. Davy lidí se tak rozhodly, že předtím, než se země přesune do stupně nejtvrdších protikoronavirových opatření, opustí Londýn.

O velkém přesunu davu lidí hovoří například sobotní záběry z velkých londýnských vlakových nádraží či dálnic plných aut i přes pokročilou noční hodinu. Nad situací se pozastavoval britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, který se zhrozil a uvedl, že takové jednání je dle něj nezodpovědné.

„Občané žijící v regionech, které přešly do stupně nebezpečí 4, by měli během svátků sociální kontakty omezit - a případné zabalené kufry si zase vybalit,“ uvedl ministr a zdůraznil, že přísná omezení pohybu budou platit po celé měsíce a policie to prý bude kontrolovat.

Ministrovi se totiž nelíbily záběry na sociálních sítích, které zobrazovaly davy stojící ve frontě na nádraží St. Pancras nebo na dalším velkém vlakovém terminálu Paddington.

Kromě toho se Hancock pro Sky News nechal slyšet, že situace s novým kmenem koronaviru se „vymkla kontrole“.

„Nový kmen covidu-19 je mimo kontrolu a lidé by se měli chovat, jako by již virus měli, zejména v oblastech Anglie s nejvyšší úrovní omezení,“ poznamenal.

Dodal také, že zatímco se všichni těší na Vánoce, nová nakažlivá varianta covidu-19 se šíří příliš rychle, tudíž tamní vláda musela jednat.

„Tento kmen koronaviru je velkým problémem. (…) Jde o smrtící infekci, kterou jsme potřebovali mít pod kontrolou, ale nová mutace covidu-19 nám tento úkol ztížila,“ poznamenal.

Karanténa pro cestující z Británie

Připomeňme, že Ministerstvo zdravotnictví ČR včera uvedlo, že lidé, kteří v posledních čtrnácti dnech pobývali ve Velké Británii, musejí po příjezdu do Česka povinně nastoupit do karantény.

„S ohledem na riziko spojené s novou mutací viru, která byla prokázána ve Velké Británii, zavádíme od dnešního dne povinnou domácí karanténu pro všechny osoby, které tam v posledních 14 dnech pobývaly alespoň 24 hodin a nyní se vrací do Česka,“ stojí ve zprávě zdravotnického resortu.

Aktualizovaný postup počítá s tím, že všichni cestující, kteří dorazí z Británie, podstoupí po pěti až sedmi dnech PCR test. V případě, že jejich výsledek bude negativní, karanténa jim bude ukončena. V opačné situaci stráví 10 dní v izolaci.

Nová mutace koronaviru

Na pražské letiště mělo v průběhu neděle dorazit z Velké Británie celkem sedm spojů.

Nová mutace koronaviru byla ve Velké Británii objevena v polovině prosince a získala označení N501. Britské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nový SARS-CoV-2 se šíří rychleji než obvykle. Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že kmen této nemoci je až o 70 procent infekčnější než jeho původní verze.

Právě z tohoto důvodu Velká Británie zavedla od včerejšího dne nejvyšší stupeň karanténních omezení v Londýně a na jihovýchodě a východě Anglie. Nové restrikce jsou v platnosti od neděle a potrvají minimálně dva týdny, přezkoumány mají být 30. prosince.

Pokud jde však o nový kmen covidu-19, Světová zdravotnická organizace (WHO) již oznámila, že by dle dosavadních poznatků neměl být smrtelnější, a že by ani jím způsobená nemoc neměla mít vážnější průběh.